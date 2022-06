Luci da lettura, quali acquistare per leggere di notte?

Le luci da lettura sono comode per chi non vuole mai rinunciare a leggere, nemmeno quando è buio, è notte o le luci sono troppo basse. Sono lucine pensate appositamente per vedere in condizioni non proprio consone, per non stancare la vista e per non rinunciare a un buon libro. Quali sono le luci da lettura migliori da acquistare per leggere di notte?

Su Amazon possiamo trovare tutta una selezione di luci da lettura per grandi e piccini, per tutti coloro che anche la sera, magari sotto le coperte sistemate come una tenda o un fortino, vogliono leggere una bella storia. Le luci servono a non disturbare chi magari già dorme. E a non tenere la luce del lampadario accesa: così anche la bolletta ringrazia. E poi si attirano meno zanzare in estate.

Ecco la nostra selezione di 5 accessori per illuminare i tuoi libri e spalancare la tua mente a nuove splendide avventure. Sono perfette anche come idee regalo.

Glocusent, Luce per libri ricaricabile USB, luce a LED portatile con clip, 3 colori e 5 luminosità regolabili, compatta e di lunga durata

Lo store Glocusent su Amazon propone la sua luce da lettura con cinque livelli di luminosità, per illuminare tutte le pagine senza disturbare chi hai accanto. Tre le modalità di luce, anche per proteggere gli occhi. La ricarica USB dura a lungo, fino a 10-80 ore di tempo in lettura. Il morsetto si può aprire fino a 150 gradi e la parte superiore può ruotare. La luce è disponibile in bianco, blu, rosa e giallo.

Glocusent luce per libri ricaricabile USB, luce LED portatile con clip, 3 colori ambra e 5 luminosità regolabili, compatta e di lunga durata, regalo per gli amanti dei libri [5 luminosità regolabile] Questa luce ha 5 livelli di luminosità da scegliere per una lettura confortevole. Memorizzerà simultaneamente l'impostazione precedente della luminosità. 5 perline LED sono scientificamente installate in modo che la luce possa essere distribuita uniformemente sulle pagine di lettura. La luce è abbastanza luminosa da illuminare tutte le pagine, pur essendo abbastanza fioca da non disturbare le altre persone vicine. Non c'è sfarfallio, nessuna luce dura.

[3 modalità di colore e cura degli occhi]Questa piccola luce del libro ha 3 modalità di colore: ambra (1800K), ventilata (3400K) e precisa (6000K). La modalità ambra filtra il 99,9% della luce blu per proteggere gli occhi. La modalità di lettura piacevole ti offre un mondo di lettura confortevole. La modalità di lettura precisa evidenzia chiaramente l'area in modo da potersi concentrare su ogni dettaglio del libro.

[USB ricaricabile e di lunga durata] Ricaricabile via USB e compatibile con qualsiasi porta USB del computer, adattatore o presa di corrente USB. La batteria integrata da 500mAh ti dà 10-80 ore di tempo di lettura (a seconda dell'impostazione della luminosità). Inoltre, ci sono 4 indicatori di potenza per mostrare quanta potenza è rimasta.

[Disegno flessibile e portatile] Il morsetto della luce può essere aperto fino a 150°. La testa della luce può essere ruotata a sinistra, a destra e a testa in giù con angoli di 90°, 90° e 45° rispettivamente per una lettura confortevole. È abbastanza flessibile per leggere libri di tutte le dimensioni. La luce pesa solo 1.41oz (40g), molto più leggero di un uovo. Il suo peso leggero lo rende facile da trasportare o da attaccare ai libri. Piccolo libro leggero perfetto per viaggiare.

[Garanzia del prodotto]Brevetto originale applicato. Approvato FCC, CE, RoHS, PSE, C-TICK. 18 mesi di garanzia senza preoccupazioni e un servizio clienti amichevole. Cosa otterrete: 1*Luce del libro 1*Segno del libro 1*Manuale dell'utente. NOTE: NON ruotare la testa della luce appena a sinistra o a destra oltre i 90° perché contiene un cavo di alimentazione all'interno.

UniPlus, Lampada da lettura a LED da mettere al collo, con 3 colori e diverse luminosità, ricaricabile a batteria

Da UniPlus ecco la luce da lettura da collo, in morbido silicone flessibile. Si può regolare comodamente secondo necessità. Tre le temperature di colore, senza dimenticare la protezione per gli occhi. Si ricarica tramite cavo di tipo C incluso nella confezione. La carica dura da 5 a 40 ore.

UniPlus Lampada da Lettura, LED Luce del Libro da Collo a 3 Colori e Luminosità Lampada da Libro a LED Type C Ricaricabile, Batteria 1800mAh, 4000k-6000K 300LM per Lettura, Campeggio, Pesca Regolazione dell'angolo --- Lampada da collo UniPlus in silicone flessibile. La forma può essere regolata a qualsiasi angolazione, da una lampada da collo a una lampada da tavolo. Con supporto per luce ruotabile a 270 per regolare facilmente l'angolo secondo necessità. Non disturbare gli altri.

Luminosità e Temperatura del Colore Regolabili --- La lampada da collo UniPlus ha 3 temperature di colore, gamme di tonalità di colore da 4000-6000 K; Luminosità dimmerabile dal 10% al 100%. Premere brevemente per regolare la temperatura del colore. Premere a lungo per regolare la luminosità, soddisfare le diverse esigenze di illuminazione.

Protezione degli Occhi --- Luce da lettura per collo UniPlus No sfarfallio, luce anti-blu, nessuna luce vertiginosa, nessuna ombra. Illuminazione abbondante (300 lumen) Luce bianca calda (4000K). La luce soffusa può proteggere gli occhi, prevenire la miopia e migliorare la messa a fuoco.

Buona Lettura --- Dotato di una sorgente luminosa di 6,5 cm di larghezza rispetto alla normale luce del collo, questa gamma di illuminazione è più ampia e non lascerà ombre.

Enorme Capacità della Catteria --- UniPlus incorpora una batteria ricaricabile da 1800 mAh che può essere caricata tramite cavo di tipo C (incluso). Non è necessario sostituire la batteria. Orario di lavoro: 5 - 40 ore

Gritin, Lampada da lettura ricaricabile USB, con 9 LED e 3 modalità di illuminazione, con clip portatile

Il brand Gritin, invece, propone la sua luce da lettura con clip, in bianco o nero, con protezione per gli occhi e tre modalità di illuminazione. Si adatta a ogni ambiente. La batteria al litio ricaricabile impiega 2,5 ore per ricaricarsi e dura da 5 a 60 ore di luminosità. Il design a collo d’oca è molto flessibile e resistente. La clip ha due parti in silicone antiscivolo per non rovinare i tuoi libri.

Gritin Lampada da Lettura, Luce Lettura Ricaricabile USB con 9 LED 3 modalità, Dimmerabile Senza Livelli, Lampada Luce Libro Portatile con Clip, Ideale per E-Reader, Studio, Letto, Viaggi, Tablet [9 Luci Perline Lampada a LED] 9 perle per lampada a LED (5 LED bianchi freddi, 4 LED bianchi caldi), nessuna luce intermittente / ombra / vertiginosa, più naturale / stabile / morbida delle normali lampade a incandescenza. Proteggi i tuoi occhi da danni e radiazioni luminose e offri un'esperienza di lettura confortevole. Adatto agli amanti dei libri.

[3 Modalità e Dimmerabile Senza Livelli] La pressione breve può alternare tra 3 modalità di illuminazione (modalità luce bianca fredda / luce bianca calda mista, modalità luce bianca fredda, modalità luce bianca calda); la pressione lunga può regolare liberamente la luminosità (20% -100%) , adattarsi facilmente a diversi ambienti di lettura.

[USB Ricaricabile Portatile] Batteria al litio ricaricabile da 1000 mAh integrata, bastano solo 2,5 ore per caricarsi completamente e supporta 5 ore di illuminazione a massima luminosità e 60 ore di illuminazione a luminosità minima. 4 indicatori LED indicano la potenza residua, senza preoccuparsi di scariche improvvise durante il viaggio. Leggero e design compatto lo rendono facile da trasportare. (La confezione contiene un cavo micro USB 1M per la ricarica.)

[Regolazione Flessibile a 360 °] Design a collo d'oca regolabile a 360 °, flessibile e resistente. Può facilmente ruotare in qualsiasi direzione e focalizzare la luce su una specifica area di illuminazione, che è molto adatta per gli appassionati di lettura.

[Occasioni Applicabili] La clip regolabile ha due silicone antiscivolo, la distanza massima di regolazione della clip è di 3 cm (1,18 pollici), adatta per libri, riviste, documenti, musica, letti, tablet, laptop, personal computer, scaffali aspettare. Di piccole dimensioni, molto adatto per l'uso su aeroplani, treni e automobili, nonché a casa o in qualsiasi altra occasione.

Vekkia, Luce da lettura a 12 LED, ricaricabile, a clip, con 2 luminosità e 2 luci per illuminare perfettamente due pagine intere

Il brand Vekkia, poi, presenta la sua doppia luce per una lettura ideale e uniforme, senza problemi alla vista. Dispone di due impostazioni di luminosità ed è consigliato per i bambini. La batteria integrata è ricaricabile con un cavo micro USB standard e un adattatore inclusi nella confezione.

Vekkia - Luce da lettura a 12 LED, ricaricabile, a clip, per lettura, per musica, 2 luminosità e 2 cigni, 2 pagine intere, perfetta per librerie, bambini e amanti della musica Tecnologia LED SMD: il LED più adatto per le luci di lettura degli occhi. Illumina l'area 3 volte più ampia in modo uniforme rispetto ai normali LED. Senza sfarfallio e antiriflesso, 100000 ore di vita. 12 LED sono il numero massimo per una clip compatta sulla luce di lettura, molto più ampia e luminosa rispetto ad altre luci a 4 o 8 LED. Le doppie teste indipendenti illuminano 2 pagine complete di libri di qualsiasi dimensione, romanzi, orchestra, riviste in formato A4 e pagine più grandi.

Esperienza di lettura per la cura degli occhi più confortevole. 2 impostazioni di luminosità. Colore della luce calda 3000 K – Temperatura di colore più perfetta per la lettura, facile sugli occhi al buio, particolarmente buono per gli occhi dei bambini. Crea uno spazio di lettura per la casa caldo per te da solo. Perfetto per leggere, orchestra leggio luce, pianoforte, tastiera, tavoli da lavoro, artigianato e hobby.

AMORE LEGGERE A LETTO SENZA DISTURBARE IL TUO PARTNER? Le nostre luci del libro utilizzano lenti ottiche per dare una luce soffusa. Nessuna luce dura diretta per accecare gli occhi del tuo e degli altri quando il tuo partner dorme profondamente accanto a te. Due bracci regolabili a collo d'oca che consentono di posizionare e mettere a fuoco la luce esattamente dove vuoi. Piccolo, leggero e portatile, ideale come libro da viaggio leggero e ideale per tutta la famiglia.

Niente più soldi per le batterie, mai. Caratteristiche batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio da 1000 mAh, durata di 1000 cicli, pari a 3000 batterie AAA, risparmia denaro e risparmia la terra. Fino a 20 ore di lettura senza fili senza ricarica. Cavo micro USB standard e adattatore standard US inclusi – a differenza di altri Booklight. Prima la tua sicurezza.

Amerai questa morbida luce imbottita a clip – prova con la nostra protezione di qualità per 30 giorni e 1 anno – fai clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" ora e visualizzalo a questo prezzo di vendita.

Mini lampada da lettura Clip Cap a LED

Infine, ecco la mini lampada da lettura di Dioche, da applicare agli occhiali, per una perfetta luce notturna per vedere ciò che si vuole senza disturbare gli altri che magari già dormono. La lampada è in ABS con due batterie e 1 luce LED ad alta luminosità.

Offerta Mini Lampada da Lettura, Clip Cap Lampada LED Clip-on Lampada per Occhiali Luce per Lettura Notturna Pesca Appliance Maintenance (1 paio) 【Lunga durata e raggio luminoso】 La lampada a clip è realizzata in materiale ABS, alimentata da 2 batterie CR2032 a pulsante, 1 LED ad alta luminosità, lunga durata e raggio luminoso

【Semplice e utile】 Solo clip sul cappello, semplice e utile, Clip forti per rimanere sul posto, facile da rimuovere se necessario. Multifunzionale per vari scopi, come la pesca notturna, la lettura, la manutenzione degli elettrodomestici, ecc

【Dimensioni portatili e leggere】: ca. 4 * 2,3 * 3 cm / 1,6 * 0,9 * 1,2 pollici. Mini dimensioni e aspetto compatto, portatile, leggero e facile da trasportare

【Clip-on design】 clip su lampada da lettura è design Clip-on, in genere è possibile agganciarlo ai lati degli occhiali o cappello bordo per la massima praticità e rilassare le mani

【Regolazione libera verso】 La lampada è girevole a 360 gradi e si può eseguire la regolazione libera verso gli angoli di illuminazione. C'è una leggera barriera convessa umanizzata sul lato delle perline per bloccare la luce che colpisce gli occhi

Oltre alle luci da lettura, ecco i migliori ebook reader per leggere ovunque tutti i tuoi libri preferiti in digitale.