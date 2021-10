Le lucine notturne per bambini sono l’ideale per chi vuole aiutare i più piccoli di casa a superare la paura del buio. Così le nottate saranno più tranquille per tutti quanti, perché non ci saranno più creature spaventose pronte a svegliare spaventando i nostri bambini. E loro potranno abituarsi a dormire meglio certi di avere sempre la loro lucina accanto.

Le luci notturne si possono sistemare nelle camerette dei bambini fin da quando sono neonati, così da controllare meglio i propri figli nelle ore notturne senza dover accendere luci in giro per casa svegliando tutti quanti.

E poi quando i bambini si svegliano di notte saranno rassicurati da quella luce che rischiara il buio della loro cameretta, facendoli sentire sani e sicuri nel loro lettino.

Su Amazon si possono trovare tante belle lucine notturne per bambini di ogni età: la perfetta idea regalo per ogni occasione.

Patabit luce notturna per bambini a LED ad accensione automatica con sensore notturno crepuscolare in ABS

Da Patabit la comoda e pratica lucina notturna per bambini con luce LED con accensione automatica e sensore crepuscolare. Dalla forma rassicurante e adatta per la stanza dei più piccoli, la luce è soffusa, ideale per dormire di notte sonni tranquilli. Non hanno spigoli vivi e hanno un involucro di ABS resistente. La luce è calda e riposante e grazie al LED è un accessorio a risparmio energetico, oltre che durare a lungo. Si spegne automaticamente quando c’è la luce e si accende quando invece è buio. Si può scegliere il colore che si vuole.

Luce notturna per bambini telecomandata con funzione timer, luca calda e bianca con tre livelli di luminosità regolabili

Lo store Suright propone una lampada da agganciare direttamente alla presa della corrente elettrica, con due diverse luci soffuse: la luce bianca calda e rilassante, non troppo luminosa, ideale per far addormentare i bambini. E la luce bianca fredda più luminosa, ideale per corridoi e zone poco illuminate. La luce è dotata di un telecomando per regolare la luminosità con tre livelli (soffusa, media, luminosa), anche a cinque metri di distanza, così da non disturbare i piccoli. Inoltre è a risparmio energetico e di lunga durata, la lampada LED di alta qualità può funzionare fino a 60mila ore. Il rivestimento è in ABS ignifugo, per un materiale sicuro e resistente. C’è anche una funzione timer per impostare l’orario di accensione.

Luce notturna LED per bambini USB ricaricabile in silicone con controllo touch, colore regolabile e luce calda

Da Herilios la classica luce notturna a LED con lampada ricaricabile con guscio in silicone, controllo touch e luce calda con colore regolabile. Realizzata con materiali sicuri e atossici, è sicura al 100% anche se i bambini ci giocano. Il controllo touch permette di avere una luce calda o più delicata. Tanti i colori ED proposti e semplicemente toccando la lampada si può scegliere quello preferito. La batteria dura a lungo, fino a 100 ore con una sola ricaricare. L’indicatore LED lampeggia di rosso quando la batteria ha un livello basso. La base è antiscivolo, ideale per ogni superficie. Inoltre la luce è molto piccola e si può trasportare facilmente.

Luce notturna per bambini a forma di gatto multicolore, ricaricabile e portatile con luce LED

Semplicemente adorabili le lucine notturne per bambini a forma di gattino dolce e tenero che dorme, proprio come si spera facciano i nostri bambini. Realizzata in silicone BPA lavabile morbido al 100%, con certificazioni RoHS e CE, è sicura per i bambini, perché non fa male e rassicura durante la notte. Le luci sono disponibili in 7 modalità di colore, con luce a diverse luminosità da regolare. L’illuminazione delicata garantisce il massimo riposo notturno per i bambini. E anche per mamma e papà. La lampada a batteria può durare fino a 10 ore senza interruzione.

Lampada notturna per bambini Brunoko da attaccare alla presa con sensore crepuscolare, set di 3 pezzi

Brunoko presenta la sua lampada notturna per bambini da presa con sensore crepuscolare. Con fotocellula a LED, si accende automaticamente al crepuscolo e di notte e si spegne quando c’è abbastanza luce in giro. Si collega a ogni presa elettrica standard europea: non ha batterie e il risparmio energetico è garantito. La lucina notturna per bambini ha un’intensità calda e piacevole, per poter dormire bene di notte. Dura per moltissimo tempo e l’involucro è in ABS per la massima sicurezza dei bambini.

Viugreum lampada proiettore di stelle per bambini, con cielo stellato, 5 modalità di illuminazione e 6 diapositive

Per i più grandicelli, da Viugreum la luce notturna con 3 lampadine a LED bianca, blu, gialla, con una gamma di proiezioni brillanti e 6 modalità di proiezione con possibilità di scegliere tra le costellazioni, il cielo stellato, i pianeti, il mondo sottomarino e molto altro ancora. La luce propone tre tipologie di luminosità per ciascuna modalità di colore. Le scene sono rotanti a 360 gradi per garantire un effetto realistico sul soffitto della cameretta. È dotato anche di 20 musichette diverse per aiutare i bambini ad addormentarsi presto. Inoltre supporta la modalità bluetooth così da poter anche raccontare storie della buonanotte. Dispone di un telecomando per scegliere le opzioni di illuminazione e la batteria dura a lungo (si ricarica con cavo USB).

Wikipoze luce notturna per bambini con lucina LED a forma di bruco, pieghevole e portatile, regolabile, con ricarica USB e magneti adesivi inclusi

Wikipoze su Amazon propone la sua lucina notturna a forma di bruco pieghevole e portatile ideale per i bambini. Con ricarica USB e magneti adesivi inclusi, propone fino a 30mila ore di luce, per far sentire al sicuro il bambino di notte quando potrebbe avere paura del buio. La lampada ha un solo interruttore, così è facile da usare anche per i più piccoli. Si ricarica tramite cavo USB incluso. La a luce è regolabile aprendo e chiudendo il corpo a fisarmonica del bruco.

Lampada con proiettore di stelle per bambini rotante, con tre modalità di luce ricaricabile con cavo USB

Infine, ecco la lampada che proietta le stelle sul soffitto della cameretta dei bambini direttamente dallo store di Moredig di Amazon. La luce garantisce un’atmosfera romantica e rilassata, per un modo fantastico direttamente tra le mura domestiche. Multifunzione, la lampada si può utilizzare sia come proiettore di stelle sia come lucina notturna, per aiutare ad addormentarsi bene. Ha tre modalità operative anche per poter scegliere le diverse combinazioni di colori. Due infine le opzioni di ricarica: può essere alimentata da quattro batterie AAA o collegata alla corrente tramite cavo USB.

Addio alla paura del buio e dei mostri nascosti sotto il letto o dietro la porta con le lucine notturne per bambini più adatte ai piccoli di casa.