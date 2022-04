In ogni casa con figli piccoli i pennarelli lavabili per bambini non possono mancare. Disegnare per i più piccini è fondamentale, perché così possono esprimersi scatenando fantasia e creatività. Il problema è che spesso si sporcano i vestitini. Ma per fortuna si possono comprare, anche online, pennarelli che si lavano facilmente dalle loro manine e anche dai loro vestitini.

I pennarelli lavabili sono i migliori amici non solo dei bambini, ma anche di tutte le mamme e di tutti i papà, che così possono aiutare i figli piccoli a sviluppare l’immaginazione, senza preoccuparsi troppo di macchie da togliere a fatica.

Su Amazon sono tanti i pennarelli lavabili, anche delle migliori marche, che sono sicuri e certificati. Pennarelli che colorano con nuance accese e durano a lungo, con tappi che evitano il soffocamento nel caso in cui i piccoli li mettano in bocca e che si possono anche lavare facilmente.

Maxi confezioni o kit di colori più piccoli da avere sempre con sé. A casa, all’asilo, a scuola, ma anche in viaggio, perché così possiamo intrattenere i bambini anche nelle lunghe trasferte senza preoccuparci che possano macchiare tessuti o manine.

Carioca Jumbo, Pennarelli lavabili per bambini in barattolo con maniglia per trasportarlo, con punta grossa, 50 colori

Da Carioca ecco i pennarelli super lavabili Jumbo in barattolo trasparente, con maniglia rossa in plastica per trasportarli dappertutto. I pennarelli hanno una punta maxi (diametro 6 mm): 50 colori assortiti brillanti e vivaci, con punta bloccata e cappuccio ventilato per la sicurezza dei bambini, per evitare il rischio di soffocamento.

Il corpo è ottagonale per una migliore impugnatura del pennarello. Ideali per scatenare la fantasia e la creatività dei più piccoli di casa. L’inchiostro è super lavabile e rimovibile dalla pelle e dai tessuti semplicemente con acqua e sapone. Dermatologicamente testato sulle pelli più delicate. Il prodotto è Made in Italy.

Morocolor Primo, Pennarelli Jumbo, 60 pennarelli con punta grossa (diametro 7.6 mm), lavabili in secchiello, 12 colori brillanti e luminosi, Made in Italy

Lo store Primo su Amazon presenta i suoi pennarelli Jumbo, in un secchiello trasparente che contiene 60 colori brillanti e luminosi con punta grossa con diametro di 7.6 mm. I pennarelli per bambini sono proposti in 12 colori diversi confezionati in un contenitore comodo per trasportarli e tenerli sempre in ordine.

Luminosi e brillanti permettono di colorare facilmente. E poi sono super lavabili: non macchiano tessuti e superfici e sono facilmente rimovibili. Sono prodotti in Italia e consigliati per i bambini con più di 3 anni.

I pennarelli sono anche disponibili nei formati da 12 pezzi Jumbo, 24 pezzi Jumbo, 36 pezzi Jumbo e 36 pezzi Jumbo e 36 a punta fine.

Crayola Mini Kids, Pennarelli super lavabili, confezione da 12 Pezzi, con punta arrotondata di sicurezza, utilizzabili dai 12 mesi in poi

Lo store Crayola su Amazon propone le sue confezioni da 8 pennarelli o 12 pennarelli ideali per i bambini dai 12 mesi in su: ovviamente super lavabili, con punta arrotondata di sicurezza e tanti colori. Crayola Mini Kids è la linea pensata per i più piccini, per sviluppare la loro fantasia già in tenera età.

Una linea realizzata proprio per i bambini in età pre scolare che per la prima volta tengono in mano un pennarello. I colori sono super lavabili: l’inchiostro, sicuro e atossico, si toglie facilmente da tessuti, mani, superfici. La punta è arrotondata non rientrante.

Pennarellone super lavabile Stabilo Trio Jumbo – Astuccio da 12 pennarelli lavabili per bambini

Da Stabilo ecco la confezione da 12 pennarelloni super lavabili Trio Jumbo, in tanti colori diversi. Lo store del brand su Amazon propone questi pennarelli con punta XXL, con impugnatura triangolare e punta super resistente. I pennarelli hanno il tappo ventilato, per prevenire il rischio di soffocamento. L’inchiostro è super lavabile, adatto a ogni bambino che impara a colorare. La punta da 3 mm consente di scatenare la fantasia anche dei più piccini.

Pennarelli 100 Colori Fibracolor con punta conica in 100 colori diversi, superlavabili

Il brand Fibracolor su Amazon propone la sua confezione maxi da 100 colori diversi, ovviamente super lavabili. La punta è conica e super resistente, con doppio tratto a seconda dell’inclinazione (2 mm per disegnare e 4,5 per colorare). L’inchiostro è sicuro, super lavabile dermatologicamente testato, facilmente rimovibile da pelle e tessuti. Il prodotto è Made in Italy ed è consigliato dai 3 anni in su.

Giotto Turbo Maxi F076300, Pennarelli a punta larga da 5mm, Confezione da 18 colori

Il brand Giotto non poteva mancare nella nostra selezione di pennarelli super lavabili. Qui ti proponiamo la confezione d a 18 pennarelli Turbo Maxi, con punta larga da 5 mm. L’età di utilizzo è dai 3 anni in su.

Pelikan pennarelli, Combino, 9 Colori, Punta in feltro, Lavabili per bambini, con cappuccio antisoffoco

Da Pelikan, infine, ecco la confezione da 9 colori (disponibili anche nei formati da 12, 24 e altri colori), con punta di feltro. I colori sono molto intensi, la punta è conica per linee sottili e spesse, lavabili dalle mani e dalla maggior parte dei tessuti, semplicemente usando acqua e sapone. Il fusto è corto e spesso, così da prevedere una migliore impugnatura anche con i bambini piccoli. I pennarelli hanno anche il tappo anti soffocamento. Il prodotto è realizzato in Germania.

E se vuoi già passare alle matite colorate dopo aver usato i pennarelli lavabili per bambini, ecco una selezione di offerte per te.