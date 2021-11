Se ancora in casa non hai dei portaoggetti da appendere, non sai cosa ti perdi. Ci sono modelli più basic, ideali per armadi e ripostigli. E altri più belli. Ma tutti hanno una caratteristica in comune: ci consentono di tenere sempre tutto in ordine. Accessori salvaspazio per la casa, per non avere più tutto in giro.

Ogni cosa al suo posto, ogni posto ha la sua cosa. Un vecchio detto popolare, tanto caro alle nostre nonne, che può diventare realtà grazie ai portaoggetti da appendere. Che si possono mettere in camera da letto per contenere gioielli o intimo. Ma anche in bagno, per avere sempre con noi i nostri prodotti di bellezza. O in cucina, per conservare gli strumenti utili per cucinare. Ma anche nella cameretta dei bambini, per insegnare loro a tenere tutto in ordine.

Colorati, divertenti, semplici, monocolore. Grandi o piccoli. Di tutte le dimensioni possibili e immaginabili. Basterà avere dei chiodini, dei ganci o un supporto come la porta per poter agganciare i portaoggetti che ci permetteranno di ritrovare tutto quello di cui abbiamo bisogno senza perdere troppo tempo a cercarlo in giro.

Su Amazon possiamo trovare tanti modelli di portaoggetti da appendere che possono fare al caso nostro. Certi di poter contare sulla garanzia dell’e-commerce che propone agli abbonati Prime spedizioni gratuite e tanti altri interessanti servizi.

Ecco le nostre proposte per la tua casa, così da rimettere tutto in ordine.

Tinyuet 5 borse portaoggetti da parete con tasche da appendere, in lino

Fonte foto da Amazon

Tinyuet nel suo store di Amazon propone la borsa portaoggetti da parete in cotone di lino con simpatiche faccine di gatto, ideale anche per la camera dei bambini. Una custodia per avere tanti oggetti sempre in ordine o da usare semplicemente come decorazione di ogni stanza. La tasca da parete è compatta, con cinque tasche, utilizzabile in combinazione o separata. La confezione contiene cinque ganci in plastica impermeabili, molto pratici e comodi. Il tessuto è impermeabile e resistente, quindi l’organizer è ideale anche per la cucina o per il bagno. E si può pulire facilmente. Le tasche misurano circa 15 centimetri.

mDesign Set da 2 portaoggetti da appendere alla porta – Pratico organizer da parete per ufficio

Fonte foto da Amazon

mDesign, invece, propone il suo set da due portaoggetti da appendere alla porta ideali per l’ufficio. Un organizer per tenere tutto in ordine, con due tasche più grandi e una più piccola per tenere a portata di mano tutto il necessario per lavorare. O per fare i compiti. Dotato di strisce magnetiche, le tasche stanno sempre al loro posto. Il design è così versatile da renderlo adatto a ogni ambiente della casa. Le tasche portaoggetti sono facili da appendere ovunque: sarà come avere una mensola da spostare dove si ha bisogno. Il materiale con cui è prodotto, poliestere, è durevole nel tempo. I ganci sono in metallo. Si pulisce facilmente con un panno umido. Le dimensioni sono 33,0 cm x 5,1 cm x 58,4 cm.

Organizer da armadio da appendere con tasche, in tessuto di raso

Fonte foto da Amazon

Semplice e pratico, ecco l’organizer con tasche pensili di Dearjana, in tessuto di raso, con misure salvaspazio. Disponibile in grigio e in rosa, il portaoggetti è realizzato in materiali di alta qualità, ultra resistenti con migliore capacità di carico. Facile da pulire, offre uno spazio di archiviazione davvero molto ampio. La borsa portaoggetti sospesa ha una doppia faccia, con tre tasche di dimensioni diverse e tasca a rete traspirante. Ogni lato ha circa 15 tasche, per risparmiare spazio e avere tutto sempre in ordine. Le misure sono 83 cm x 41 cm.

Tohoee 3 tasche portaoggetti da parete da appendere, salvaspazio e lavabile multiuso per riporre ogni oggetto

Fonte foto da Amazon

Lo store Tohoee propone invece il suo colorato portaoggetti da appendere e salvaspazio, un organizer lavabile e multiuso per riporre in ordine ogni oggetto di uso quotidiano. In tessuto Oxford, si può applicare anche ai braccioli del divano. È impermeabile e resistente, ma anche morbido e portatile. Resiste al calore e al lavaggio anche in lavatrice. Ci sono sei tasche disponibili, 4 per gli oggetti più piccoli e una più grande per contenere oggetti più voluminosi. Nella parte inferiore c’è anche un grande mezzanino per oggetti di medie dimensioni.

Borse portaoggetti da appendere retrò pieghevoli in cotone e lino con manico e sei ganci

Fonte foto da Amazon

Bellissime le borse portaoggetti da appendere che possiamo trovare sullo store di Hopitine. Pieghevoli e da parete, le borse sono in cotone e in lino, con manico e sei ganci per piccoli oggetti. Ogni confezione contiene tre borse capienti e leggere, realizzate in materiale ecologico, sicuro, non tossico, durevole e resistente. Ideali per arredare ogni ambiente, dalla camera da letto alla cucina, dal bagno al salotto, passando anche per la cameretta dei ragazzi.

mDesign Portaoggetti da appendere con 4 ripiani – Capiente portaoggetti da porta per accessori – Salvaspazio

Fonte foto da Amazon

Infine, sullo store di mDesign , ecco il portaoggetti da appendere con quattro ripiani, disponibile in diverse varianti di colore: grigio/bianco, blu, rosa, rosa/bianco, turchese/bianco. Realizzato in Polipropilene, questo pannello offre spazio aggiuntivo in camera da letto per tenere tutto in ordine, anche gli oggetti più piccoli che si possono facilmente ritrovare nelle tasche dedicate. Si può appendere anche alla porta o all’anta dell’armadio, senza bucare il muro. Il materiale è traspirante e robusto, molto resistente e durevole nel tempo. Le dimensioni sono: 33,0 cm x 7,6 cm x 72,4 cm.

I portaoggetti da appendere ci risolvono sempre problemi di ordine e di spazio. Cerchiamo di riempire ogni ambiente con questi accessori per la casa davvero eccezionali, versatili e pratici da utilizzare.