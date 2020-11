Pulire i vetri è forse la cosa che più ci infastidisce durante le faccende domestiche. Non sempre riusciamo a farli brillare come vorremmo, soprattutto quando quegli odiosi aloni continuano a vedersi. Ma sapevate che esistono diversi rimedi naturali, che possiamo utilizzare al posto dei comuni detergenti che acquistiamo nei negozi? E rimarrete sorprese dai risultati ottenuti!

Iniziamo con il dire che la pulizia dei vetri delle nostre finestre e porte finestre, andrebbe effettuata almeno una volta al mese. Uno dei primi trucchi che dovete conoscere, è quello di effettuare la pulizia quando non c’è il sole. Ovvero nelle giornate nuvolose. Perché? I raggi UV riflettono sui vetri e asciugano i prodotti prima che questi possano svolgere il loro compito.

Trucchi e rimedi naturali per pulire i vetri

Uno dei prodotti che possiamo usare per ottenere il risultato sperato, è comunemente custodito nelle nostre credenze. Stiamo parlando dell’aceto. Basta mescolarlo all’acqua, miscelandolo in uno spruzzino vuoto ed applicare la soluzione ottenuta direttamente sul vetro. Poi basta passare un panno morbido e sgrassare lo sporco!

Il sapone liquido. Si, è un’ottima soluzione per pulire le finestre! Acqua calda e sapone liquido. Il tutto va risciacquato accuratamente, altrimenti la schiuma che è rimasta sui vetri, potrebbe lasciare dei fastidiosi aloni.

Le bucce di banana. Sapevate che le bucce di banana vengono da sempre utilizzate per eliminare lo sporco? Provate a prendere una buccia di banana e a strofinare la parte interna, con movimenti circolari, sui vostri vetri. Dopo l’operazione, bisogna sciacquare con acqua calda miscelata con pochi grammi di farina di granturco.

La patata. Un altro rimedio naturale è la patata cruda. Tagliatela in due parti e strofinatela sul vetro. Poi sciacquate con acqua calda. I vostri vetri rimarranno brillanti e puliti!

L’alcol. Questo è il rimedio preferito, perché oltre a pulire i nostri vetri, li disinfetta. Il consiglio è quello di mescolare mezza tazza di alcol, con mezza tazza di aceto e con mezzo litro di acqua calda. Vi sorprenderà il risultato ottenuto!

Ricordatevi che la cosa più importante per non lasciare aloni sui vetri, è quella di non lasciarli mai bagnati. I vetri vanno sempre asciugati dopo la pulizia. Il trucco per ottenere il miglior risultato, è quello di utilizzare dei fogli di giornale! Un alternativa è un panno in microfibra o il comune aspira gocce. La cosa importante è asciugare bene ogni parte e non lasciare nemmeno una goccia di acqua.