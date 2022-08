Quadro personalizzato con foto, l’idea regalo perfetta

Il quadro personalizzato con foto è l’idea regalo perfetta per ogni occasione. Per un anniversario, un compleanno, una ricorrenza speciale e anche come bomboniera per matrimoni e altri cerimoni. Così da appendere al muro o appoggiare a una mensola solo i migliori ricordi che abbiamo con le persone che amiamo più di ogni cosa al mondo.

Su Amazon possiamo trovare tante utili proposte per poter arredare casa o l’ufficio o anche per fare sempre il regalo giusto alle persone che occupano un posto speciale nel nostro cuore.

Ecco una serie di offerte da cogliere subito al volo!

Stampa foto su tela, con tela in 100% cotone personalizzata con la tua foto, Massima qualità di stampa, Comprende telaio e tela (dimensioni: 20 cm x 20 cm)

Lo store di PrintedGift presenta il suo servizio per stampare foto personali su tela, in diverse misure, per accontentare ogni esigenza. La foto può essere personalizzata anche scegliendo altre misure, inviando semplicemente un messaggio all’account su Amazon. Le foto saranno stampate su tela in cotone italiano al 100% da 340 grammi e montate su un telaio in legno di abete italiano da 2 cm. Compreso anche un gancetto.

STAMPA FOTO SU TELA | Tela in 100% Cotone Personalizzata con la tua Foto - Massima Qualità di Stampa - Comprende Telaio e Tela (20 cm x 20 cm) Ci impegniamo a rispettare le tue foto e le tue immagini, per realizzare il prodotto perfetto per te e per i tuoi cari. Resa di qualità e colori definiti.

Personalizza la tua foto, clicca a DESTRA sul pulsante PERSONALIZZA ORA. Se non trovi le misure che cerchi o per qualsiasi problema o dubbio sulla procedura di personalizzazione, inviaci un MESSAGGIO e ti assisteremo per ogni tua necessità.

Tela cotone 100% italiana da 340 gr e telaio in legno di abete italiano da 2 cm.

Il nostro pacco è resistente agli urti e contiene la foto stampata su tela e un gancetto, non fissato sul retro del quadro. La tela si può appendere dappertutto.

PREPARAZIONE e CONSEGNA entro 5 GIORNI lavorativi in tutta italia (isole esc.). Confezione regalo disponibile.

Quadro personalizzato con 5 foto su tela Set Gallery, composizione divisa in 5 pannelli in legno – Idea regalo, Misure 90×70 cm

Lo store di Laboratorio Radice, invece, presenta il quadro personalizzato con cinque foto su tela del Set Gallery, con dimensioni del quadro intero pari a 90×70 cm. La tela è stampata e intelaiata su pannello in legno pieno: la composizione può essere divisa a piacimento.

Quadro personalizzato con 5 foto su tela Set Gallery cm. 90x70 diviso su 5 pannelli in legno - Idea Regalo Dimensione cm. 90x70 personal Quadro diviso su 5 pannelli Dimensioni quadro intero cm. 90x70

Tela stampata e intelaiata su pannello in legno pieno

Composizione a 5 quadrati divisi puoi comporre a tuo piacimento alla parete.

Quadro su 5 pannelli dimensione dei pannelli :cm 30x30-30x20-50x30-30x30-30x20

NOTA : In base alla politica di reso Amazon questo prodotto essendo "Personalizzato" è esclusa la richiesta di reso.

Laboratorio Radice, Quadro personalizzato con foto su tela diviso in 3 pannelli in legno, Idea regalo set Marika, misure 60×90 cm

Sempre lo store di Laboratorio Radice propone il quadro personalizzato con foto su tela, diviso su tre pannelli di legno, del Set Marika: sicuramente molto suggestivo. Il quadro intero misura 60×90 cm, la tela è stampata e intelaiata su pannello in legno pieno, anche sui bordi.

Laboratorio Rosy, Quadro personalizzato con foto su tela Art. Roma, diviso su 4 pannelli in legno: dimensioni della composizione 40×40 cm

Laboratorio Rosy, invece, sul suo store su Amazon presenta il quadro personalizzato su tela Art. Roma diviso in quattro pannelli di legno delle misure di 40 cm per lato. Le foto sono stampate e intelaiate su pannelli in legno dello spessore di 12-14 mm e si può comporre la composizione a proprio piacimento.

Disegno personalizzato in stile Simpsons, idea regalo originale: invia le tue foto, il ritratto è fatto a mano da designer professionisti. Lo puoi ricevere stampato su carta o in formato digitale

Infine, il brand cartoonfy ci permette di diventare dei Simpsons, con un disegno personalizzato derivante dalle foto inviate, con ritratti fatti a mano da designer professionisti per trasformarsi in uno dei personaggi più irriverenti del piccolo schermo. Si può ricevere stampato, pronto da appendere in casa, o in formato digitale. Controlla bene l’anteprima prima di procedere con l’acquisto!

Disegno Personalizzato di Corpo Intero Stile Simpsons. Regalo Originale. Invia Le tue Foto! Ritratto Fatto a Mano da Designer Professionisti! Riceverlo Stampato su Carta o Solo Digitale. RITRATTO PERSONALIZZATO in stile Simpson. 1. Clicca sul pulsante "Personalizza ora" 2 Indica il numero di persone/animali 3 Scegli uno sfondo 4 Invia delle foto che aiuteranno il disegnatore ad avere dei riferimenti per creare il ritratto. 5 Aggiungi commenti e dettagli per il nostro disegnatore. 6 Scegli come vuoi ricevere il tuo ritratto 7 Informazioni di contatto per mostrarti l'anteprima del tuo ritratto Hai delle domande? Potete contattarci sul nostro Whatsapp: +34 644532250

ORA ANCHE SU CARTA: In precedenza offrivamo solo il ritratto in formato DIGITALE, dopo diverse richieste da parte dei clienti offriamo anche la stampa dei ritratti su carta. Riceverai a casa un poster già stampato, carta e stampa di alta qualità. Imballaggio progettato per garantire che il poster arrivi in perfette condizioni. Ora non ci sono più scuse per fare il miglior regalo! Hai qualche dubbio? Potete contattarci sul nostro Whatsapp: +34 644532250

Come riceverai il tuo ritratto: cartaceo o digitale? - Vi offriamo 2 opzioni: Poster fisico su carta o solo l'immagine digitale. Se lo vuoi già stampato puoi scegliere tra 2 misure 30x40cm o 50x70cm. Stampa e carta di alta qualità con finitura opaca. Nell'opzione del solo file DIGITALE riceverai un link di download per Email o Whatsapp della caricatura in formato .JPG in Alta Qualità di dimensioni 30x40cm e con una risoluzione di 300dpi. Una volta che hai l'immagine puoi farci quello che vuoi.

REVISIONI - In 6 giorni vi mostreremo un'ANTEPRIMA quindi abbiamo bisogno del vostro indirizzo email, in modo da potervi mostrare il ritratto. Se non sei contento del design puoi dirci cosa vuoi cambiare. Saremo felici di rivedere il vostro progetto tutte le volte che sarà necessario fino a quando il ritratto sarà come lo volete voi. Queste revisioni sono gratuite, hai qualche domanda? Potete contattarci sul nostro Whatsapp: +34 644532250

TEMPO DI PREPARAZIONE: abbiamo bisogno di circa 6 giorni per creare il disegno. I nostri artisti lavorano il più velocemente possibile per consegnare i ritratti il più presto possibile. Se scegli l'opzione di riceverlo su carta, devi aggiungere il tempo di spedizione (5-10 giorni per l'Italia e qualche giorno in più per il resto dei paesi). Hai qualche dubbio? Potete contattarci sul nostro Whatsapp: +34 644532250

