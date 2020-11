Se vi state occupando di ridipingere casa ed è arrivato il momento di scegliere i colori giusti del bagno, questa guida vi aiuterà a fare chiarezza.

Colori giusti del bagno: come ridipingere le pareti?

Quando l’argomento è relativo all’arredamento, un po’ tutti addrizziamo le nostre antenne, perché arredare casa è una cosa seria e scegliere complementi e colori può dare diversi grattacapi.

Del resto sono quelli gli ambienti in cui trascorreremo la maggior parte del nostro tempo, in famiglia e con gli amici, tra riposo e relax. Arredare gli ambienti, tutti, nel modo giusto è quindi fondamentale per vivere a nostro agio in quella che possiamo definire ufficialmente la nostra comfort zone.

Anche la stanza da bagno, in questo senso, ha bisogno di essere valorizzata nel modo giusto. Ecco perché scegliere i colori giusti per il bagno e per le pareti è una cosa molto importante. Scopriamo insieme come fare.

Arredare e ristrutturare la stanza da bagno: ecco come prendere le scelte migliori

Quale colore e quale tonalità scegliere per una delle stanze più importanti del nostro appartamento? Se abbiamo scelto di ridipingere anche la toilette, una bella rinfrescata agli ambienti non farà che farci amare ancora di più la nostra casa.

La prima cosa da fare, per scegliere i colori giusti del bagno, è quella di prendere una decisione riguardo alla tinta e alla tonalità del colore. Dobbiamo tenere conto di diversi elementi per far fronte alla scelta migliore, per noi e per l’intero arredamento.

Di qualsiasi ambiente si tratti, infatti, il colore va attentamente studiato prendendo in considerazione alcune variabili come l’esposizione e lo spazio. Scegliere tonalità troppo scure se l’ambiente è esposto a nord potrebbe non essere la scelta migliore visto che il sole entrerà davvero poco nella stanza.

Se invece l’ambiente è esposto al sud, qualsiasi colore potrà andare bene perché potrete sempre contare sull’illuminazione naturale.

I colori giusti per il bagno e per rendere l’ambiente più spazioso

Una delle cose da considerare, quando si sceglie un colore per la stanza, è lo spazio e la metratura di quel determinato ambiente. Dipingere la casa di bianco, ad esempio, è la migliore soluzione per chi vuole un luogo spazioso e luminoso.

Il colore-non colore per eccellenza, infatti, consente di dare maggiore spaziosità e aria all’ambiente, oltre al fatto che sta bene con tutto.

Un’altra cosa da prendere in considerazione, prima di ridipingere la stanza da bagno, è il colore dei pavimenti. Verificate sempre che ci sia un buon equilibrio cromatico tra pareti e pavimento prima della tinteggiatura: dopo di che, scegliete il vostro colore preferito e procedete a pennellate ben intense!