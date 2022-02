Quanti fili sono collegati in casa o in ufficio alle prese della corrente, agli elettrodomestici o ai dispositivi elettronici di cui siamo pieni in ogni ambiente? Per non avere più fili sparsi per casa, pulire meglio ogni stanza e avere tutto sempre in ordine, mettendo in sicurezza le stampe, i raccogli cavi sono utili per tutti quanti.

Per il salotto, la zona in casa adibita a ufficio o a studio, per la cameretta dei ragazzi o per la cucina, ecco che i raccogli cavi sono diventati indispensabili per non avere troppo fili in giro per casa. Fili che possono essere potenzialmente pericolosi in presenza di bambini piccoli o animali domestici.

Su Amazon possiamo trovare tanti utili modelli che possono fare al caso nostro, potendo contare sulla garanzia dell’e-commerce e su spedizioni rapide e gratuite per tantissimi prodotti per i possessori di abbonamento Amazon Prime.

Pronti a mettere in ordine ogni ambiente di casa o l’ufficio con scatole portacavi e raccoglitori di cavi?

Lijia, Scatola portacavi e copri cavi elettrici, color rosa, per tenere sempre tutto in ordine

Fonte foto da Amazon

Il brand Lija su Amazon propone la sua scatola raccogli cavi utile per tenere tutto quanto sempre in ordine. Disponibile nella confezione da una scatola o due scatole, in Beige, Blue, Green e Pink, ha un design davvero molto elegante e moderno, per tenere in ordine tutte le spine disordine e riporre i cavi in modo da poterli usare sempre in maniera efficace.

Dispone di otto slot per avere tutto sempre in ordine e non avere più fili sparsi per casa. Il design garantisce la massima sicurezza, anche di fronte al calore dei cav. Si può aprire su entrambi i lati per far passare agevolmente ogni filo. Coperchio e scatola si possono separare.

Poly Pool PP8075.2, Raccogli cavi spiralato flessibile lungo due metri, dal diametro di 15 mm, qui disponibile in nero

Fonte foto da Amazon

Lo store di Poly Pool, invece, propone i suo raccoglitore spiralato e flessibile per poter contenere al suo interno tutti i cavi. Disponibile in nero e in bianco, è ideale per tenere in ordine i cavi in casa o in ufficio, ma anche per impianti elettrici, quadri di comando, centraline. Molto morbido e flessibile, si adatta alla perfezione ai fili che deve contenere al suo interno. Il diametro esterno è di 17 mm, quello interno di 15 mm. È realizzato in materiale plastico isolante, facile da utilizzare e anche da tenere pulito.

iGadgitz Home U6938 – Tubo raccogli Cavi Guaina cavi in neoprene per nascondere i fili della tv, della console di gioco, del computer, altri cavi di alimentazione. Lungo 150 cm è disponibile in bianco e nero

Fonte foto da Amazon

iGadgitz Home, invece, per tenere in ordine i cavi propone la guaina in neoprene lunga 150 cm o 300 cm. La guaina è di alta qualità, reversibile, bianca o nera, da abbinare così all’arredamento: la larghezza è di 13 cm con passacavi da utilizzare singolarmente o tagliato in due e poi assemblato. Si possono così nascondere bene i cavi, semplicemente forando il materiale per far passare i fili. La chiusura è a strappo, riutilizzabile. Permette di tenere in ordine ogni tipo di cavo di alimentazione, cavi audio e video, cavi per altoparlanti e molto altro ancora.

D-Line CTW2.5W, Spirale raccogli Cavi con guaina copri cavi elettrici, lungo 2,5 metri disponibile in bianco

Fonte foto da Amazon

Lo store D-Line su Amazon presenta il suo modello di raccogli cavi a spirale, con guaina per cavi elettrici, bianco o nero, lungo 2,5 metri. Il raccoglitore è prodotto in materiale LPDE, con spessore di 1,5 mm. Proteggi i cavi migliorando l’ordine e l’aspetto. La spirale è altamente versatile e i cavi si possono inserire e rimuovere con facilità. Basta usare le forbici per tagliare la lunghezza desiderata e poi avvolgere i cavi a mano. Ideale per cavi non troppo lunghi. La guaina permette di organizzare bene i cavi fino a uno spessore di 40 mm.

Alex Tech 3mm-3.1m, Guaina per cavi Self-closing, per raccoglierli e nasconderli in casa, in ufficio, nell’auto, nero

Fonte foto da Amazon

Lo store di Alex Tech propone una guaina per raccogliere i cavi e nasconderli in casa, in ufficio e in auto. Disponibile con diverse lunghezze e diametri. La guaina è self closing, per una facilità di utilizzo. Una volta riempita, si chiude su se stessa accogliendo il filo. Ideale per chi ha bambini in casa che potrebbero avere incidenti domestici con i cavi o per chi convive con gli animali domestici, che potrebbero mordicchiare i fili. Il copricavi è dotato di ottimo isolamento.

Raccogli cavi LSGGTIM, organizzatore con tubo a spirale flessibile, riutilizzabile, ideale per tv, computer, audio: 1 set da 4 pezzi

Fonte foto da Amazon

Il brand LSGGTIM, infine, propone il raccogli cavi con tubo a spirale, flessibile e riutilizzabile, per organizzare i fili di tv, computer, sistema audio e molto altro ancora. In vendita in un set da quattro pezzi, è realizzato in materiale pvc di alta qualità, durevole nel tempo e molto robusto. Facile da installare, basta usare la clip per organizzare i cavi avvolgendoli in pochi secondi. Molto morbido, si può personalizzare secondo le reali esigenze. Si può usare anche per la tastiera e il mouse, per tenere in ordine la scrivania con il computer sopra. Inoltre, si può utilizzare anche in auto.

Con i raccogli cavi potrai finalmente avere una casa e un ufficio sempre in ordine.