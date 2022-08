Quale salvadanaio elettronico digitale acquistare online?

Alzi la mano chi vorrebbe un salvadanaio elettronico digitale per conservare i propri risparmi e usarli solo quando e come vuole. Su Amazon puoi acquistare online tanti accessori di questo tipo che possono diventare sempre delle ottime idee regalo da fare a grandi e piccini, per insegnare fin da piccoli a mettere da parte i soldi.

I salvadanai elettronici digitali ci sono di ogni forma, dimensione, misura, per poter conservare i tuoi spiccioli o le banconote che hai risparmiato o che ti hanno regalato, così da usarle solo quando ne hai veramente bisogno. Magari puoi preparare un gruzzoletto da usare per le tue prossime vacanze.

Su Amazon puoi trovare tanti modelli da comprare e da tenere in casa al sicuro, certo che potrai risparmiare soldi per comprarti solo quello che davvero ti piace, quando avrai raggiunto la somma necessaria.

Idena 50021 – Salvadanaio digitale a forma di bancomat, con effetti sonori, colore: rosso

Il brand Idena propone, in rosso e in blu, il suo salvadanaio digitale a forma di bancomat, con funzione sonora e contatore automatico di monete. Dispone anche di uno scomparto per i documenti, oltre che di una fessura per monete, banconote e carte di credito (inclusa una card protetta da PIN). Ha anche la funzione di allarme, di calcolo e un display LCD per visualizzare ora e data. Si può anche impostare un obiettivo di risparmio e vedere quanto manca.

Aokyom, Salvadanaio automatico Coin, 1.8L Salvadanaio grande per euro con lucchetto e simpatici adesivi, ideale per bambini e adulti, come idea regalo di Natale e compleanno

Aokyom presenta il suo salvadanaio digitale contamonete in ABS di alta qualità, difficile da rompere ed ecologico. Sul coperchio c’è uno schermo LCD per contare le monete che passano nella fessura e avere un calcolo preciso. Dispone anche di sticker. Funziona con due batterie AAA non incluse nella confezione.

Salvadanaio elettronico per bambini – Salvadanaio digitale con password e luce UV – Ampio salvadanaio per monete e banconote, con mini bancomat automatico

Lo store di Mommed, invece, propone il suo salvadanaio elettronico per bambini, digitale con password e luce UV. Può contenere monete o banconote e ogni volta che si inseriscono parte una melodia: puoi scegliere tra le 10 canzone proposte. Tanto lo spazio per conservare fino a 600 monete e 100 banconote e la cassaforte è sicura, perché ha un codice.

Salvadanaio elettronico automatico per banconote e monete, musicale, Piggy Bank grande: in blu e rosso

Simpatico questo salvadanaio elettronico disponibile in diversi colori, firmato da GXFLO, che riproduce la musica e ha un sensore di impronte digitali. Raccoglie rapidamente le monete al suo interno, così come le banconote. Funziona con 3 batterie AA non incluse.

Dmzk, Salvadanaio-banca a forma di gatto, salvadanaio elettrico giocattolo con il micio che ruba i soldi

Simpaticissimo, infine, il salvadanaio banca di Dmzk, con un gatto che ti ruba i soldi per conservarli all’interno in tutta sicurezza. Prende solo le monete: il micio con la zampa la prende e la mette all’interno al sicuro.

