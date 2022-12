Sicurezza domestica: come proteggere al meglio la casa senza rinunciare allo stile

Creare un ambiente domestico a prova di intrusione permette di tutelarsi da ingressi non autorizzati che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza della famiglia. Allo stesso tempo, però, è necessario non trascurare l’estetica, così da dare vita a spazi in cui tutti gli elementi siano tra loro in perfetta armonia.

È anche per questo che oggi la tendenza degli interior design è quella di consigliare o inserire nei progetti soluzioni anti effrazione di design: proposte solide ed estremamente funzionali che, oltre a essere a prova di intruso, donano agli ambienti una nota di ricercatezza.

Portoncini blindati: quando la sicurezza incontra il design

L’ingresso è il primo biglietto da visita dell’abitazione, ma è anche una delle aree che necessitano di maggiore protezione.

Naturalmente, per usufruire della massima sicurezza è fondamentale installare una porta blindata, orientandosi verso proposte che al tempo stesso siano in grado di racchiudere in sé funzionalità ed estetica.

Il consiglio, allora, è di guardare a creazioni dallo stile italiano, progettate e prodotte da aziende specializzate nella realizzazione di serramenti Made in Italy.

Ne costituisce un esempio Cocif, realtà di riferimento del settore che propone porte e portoncini d’ingresso in legno e vetro in grado di proteggere e valorizzare ogni ambiente grazie a una struttura blindata, telai interni in acciaio, vetri antieffrazione e serrature con diversi livelli di sicurezza.

Finestre a prova di scasso con le tapparelle blindate

Anche le finestre possono rappresentare un elemento di forte criticità dell’abitazione, soprattutto quando la casa è posta a un piano ribassato.

Per schermare queste vie di accesso senza compromettere l’estetica degli ambienti il consiglio è quello di scegliere proposte in grado di rispettare lo stile che contraddistingue l’indoor.

Tra le opere di design che proteggono le finestre dagli accessi indesiderati è possibile annoverare le tapparelle blindate, dei sistemi di apertura e chiusura del tutto simili alle tapparelle tradizionali, ma dotate di ferri nascosti alla vista che, ancorandosi saldamente nelle murature, riducono il rischio di aperture non autorizzate.

Le tapparelle blindate sono progettate con uno stile ricercato affinché possano essere abbinate perfettamente a qualunque ambiente e in alcuni casi sono provviste di un meccanismo di regolazione direzionale, per consentire l’apertura di spiragli che favoriscono l’ingresso di luce e aria anche da chiuse.

Inferriate di design, per un ambiente sicuro ma ricercato

Le inferriate sono da sempre tra le risorse più adottate per rendere la casa più sicura. Tuttavia, se in passato la consuetudine era quella di installare prevalentemente sbarre verticali prive di qualunque accezione estetica, le ultime tendenze oggi premiano soluzioni in grado di offrire protezione e al tempo stesso contraddistinte dai design più ricercati.

Difatti, oggi è possibile avvalersi sia delle classiche cancellate con borchie o decori in ferro battuto in perfetto stile rétro, sia di moderne ed eleganti grate orizzontali, che si inseriscono in modo impeccabile anche negli ambienti più contemporanei.

Queste soluzioni si avvalgono inoltre di sistemi di apertura estremamente funzionali, che prevedono un meccanismo scorrevole, con impacchettamento minimo, o a scomparsa nella parete di scorrimento del binario.

Sicurezza domestica outdoor: spazio ai dissuasori dal design artigianale

Anche il mondo della ferramenta fornisce numerose soluzioni anti effrazione. Questi elementi, resi esteticamente accattivanti dal design prodotto da lavorazioni spesso artigianali, hanno la particolarità di poter essere installati senza richiedere interventi invasivi.

Si tratta, nel dettaglio, di sistemi di protezione con cui scoraggiare ogni proposito di arrampicata, come per esempio barre lineari o tubi con dissuasori a punta, che si inseriscono in modo semplice su parapetti, grondaie, canalette, davanzali o muri di cinta, assicurando un impatto minimo sugli esterni.

Infine, per tutelare l’ingresso da logge e balconi, sui parapetti laterali è possibile montare delle strutture di protezione a raggiera con punte metalliche, le quali, oltre a conferire agli esterni un aspetto ricercato, offrono un efficace deterrente contro i furti da arrampicamento.