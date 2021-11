Le stelle di Natale sono il modo migliore per poter decorare con eleganza e un tocco di romanticismo ogni ambiente di casa. Stelle di Natale vere, come le splendide piante che siamo soliti regalare per le feste di fine anno, o altri addobbi a forma di Poinsettia o di stella per decorare casa con semplicità e uno stile unico.

Quando pensi alle feste di fine anno, senza dubbio la stella è la decorazione che viene in mente per creare un arredo a tema per celebrare Natale e Capodanno. Possiamo optare per modelli dal design stilizzato per ambienti moderni o stili più classici per chi vuole portare in casa tutto il sapore della tradizione.

A ognuno a sua stella di Natale: su Amazon si possono trovare tante decorazioni che potranno aiutarci a portare un po’ di spirito natalizio anche all’interno delle nostre abitazioni. Così da illuminare a festa ogni stanza della casa, dal salotto alla camera dei bambini, dalla cucina alla camera da letto dei più grandi.

Bonplants Stella di Natale rossa, pianta vera per le feste natalizie in vaso da 17 centimetri

Bonplants su Amazon propone la sua stella di Natale rossa, una pianta vera per portare le feste natalizie all’interno delle nostre abitazioni. Si può scegliere tra una classica Poinsettia o una Euphorbia Pulcherrima, nel vaso dal diametro di 17 centimetri disponibile nelle altezze da 65 e da 50 centimetri. Una pianta ornamentale che è un simbolo delle feste di fine anno, un fiore della tradizione che solitamente è presente in tutte le case. Da novembre a gennaio si colorerà sempre di più passando da un verde intenso a un rosso acceso. La pianta sempreverde è di qualità certificata, spedita in maniera tale da garantirne il benessere durante tutto il trasporto, con un packaging appositamente brevettato.

Paper Star Lantern, 3 stelle di Natale di carta da appendere in 3D

Wishstar propone invece la sua Paper Star Lantern, tre stelle di carta nere da appendere in tutta casa, degli addobbi natalizi a forma di stella 3D ideali non solo per le feste di fine anno (disponibili anche in bianco o nei colori misti bianco, nero e grigio). Ogni stella ha un diametro di 30 centimetri: si possono attaccare al soffitto del soggiorno o del salotto, ma si possono anche usare per decorare l’albero di Natale o le finestre. Sono facili da installare: basta aprirle per appenderle ovunque si voglia. Il materiale con cui sono fatte le decorazioni natalizie è resistente, non si danneggia con facilità. Ideale per la casa, ma anche per i negozi o per una festa.

Illuminazione di Natale 3D Hollow Stella di Natale, puntale per l’albero con proiettore di luci a LED

Bellissima la stella di Natale illuminata in 3D che si può usare come puntale per l’albero di Natale, un fiocco di neve che proietta luce grazie al dispositivo a led, disponibile nel solo colore argento. L’addobbo misura 23,5 cm x 22,5 cm x 7 cm, quindi è perfetto per ogni tipo di albero. Il design 3D vuoto propone polvere d’argento scintillante con proiettore LED all’interno, per una luce ad alta definizione. Può essere l’ornamento da posizionare in cima all’abete decorato, oppure un regalo di Natale per chiunque e persino la lucina notturna a LED per i bambini. Il prodotto è certificato da UL, con adattatore da 12 V molto sicuro per tutti.

Roqueen 10 fiori di Natale artificiali con clip ideali per l’albero di Natale o per decorare casa

Roqueen, invece, propone i suoi fiori di Natale artificiali con clip, per rendere più scintillante l’albero di Natale o per decorare ogni ambiente di casa con ornamenti natalizi che ricordano proprio la Poinsettia, il tipico fiore delle feste. Disponibile in rosso, argento e oro, i tipici colori delle feste di fine anno, il pacco comprende 10 decorazioni glitterate e 10 clip in metallo. Il diametro del fiore è 22 centimetri, mentre le clip misurano 2,5 centimetri. Si possono attaccare all’albero di Natale o a una ghirlanda, ma anche in altre decorazioni. I fiori artificiali sono realizzati in tessuto e plastica di alta qualità, con polvere glitterata. Sono leggeri e facili da applicare ovunque usando le clip in dotazione.

24 fiori di Natale Poinsettia Glitter artificiali per decorazioni dell’albero di Natale

Tatafun presenta la confezione di 24 fiori di Natale a forma di Poinsettia, disponibile in oro e argento con glitter. Fiori artificiali in polietilene e polvere glitterata, per rendere le decorazioni scintillanti e brillanti, per un materiale resistente e duraturo nel tempo. La decorazione propone la classica forma del fiore di Natale per dare un’atmosfera natalizia e festosa a ogni ambiente. Sono addobbi molto leggeri, quindi si possono comodamente posizionare su ogni albero, semplicemente agganciando i fiori. Decorazioni da usare anche su ghirlande, pacchi regalo, intorno al camino, nel centrotavola delle feste. I fiori artificiali di poinsettia hanno eleganti glitter natalizi.

Stella per l’albero di Natale con scintillio dorato e 50 luci LED da 20 centimetri

Infine, ecco le stelle di Natale luminose da appendere come puntale dell’albero di Natale, con 50 luci a Led. Il cavo è lungo 5 metri, quindi non ci sono problemi nel sostegno della decorazione. L’illuminazione funziona con tre batterie AA che non sono incluse all’interno della confezione che arriva a casa. Si installa facilmente sopra la punta di tutti gli alberi di Natale ed è realizzata in filo di ferro antiruggine, con rivestimento di polvere dorata glitterata. Ideale sia per alberi decorati veri che artificiali: la luce è calda e continua, adatta anche per esterni.

Le stelle di Natale arredano sempre casa in modo perfetto per le feste di fine anno, con un pizzico di eleganza e romanticismo che non guasta mai.