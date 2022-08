Quale stufetta elettrica a basso consumo comprare per l’inverno?

Questo inverno, visti i rincari delle bollette e l’incognita dei rifornimenti di gas, una stufetta elettrica a basso consumo energetico potrebbe essere la soluzione ideale per scaldare le nostre case nelle giornate più fredde. Su Amazon possiamo trovare tanti modelli utili per le nostre esigenze.

Si tratta di stufette di ultima generazione, ideate appositamente per scaldare ogni ambiente senza consumare troppa energia elettrica. Ideali per il bagno, per la cameretta, per lo studio.

Ecco la selezione di stufette elettriche ideali per la casa e per l’ufficio scelte tra quelle proposte su Amazon.

Fonte foto da Amazon

Imetec Eco Ceramic, Termoventilatore, Stufetta elettrica, Tecnologia ceramica, Basso consumo energetico, Silenzioso, 3 livelli di temperatura, Termostato ambiente

Imetec presenta, nella sua gamma Eco Ceramic, la stufetta elettrica Compact con tecnologia innovativa e basso consumo energetico. Il riscaldamento è rapido ed efficiente e i consumi energetici sono ridotti del 40%. Ideale per tutte le stagioni, con tre livelli di temperatura: fresca, calda e molto calda. L’elettrodomestico contiene anche un filtro antipolvere, ideale per chi è allergico. Il termostato consente di scegliere e mantenere sempre la stessa temperatura.

Pro Breeze Termoventilatore ceramico 2000W – Tecnologia ceramica a Basso Consumo energetico – Oscillazione automatica e 2 impostazioni di temperatura – Bianco

Pro Breeze propone, invece, il suo termoventilatore ceramico da 2000 Watt, con tecnologia a basso consumo energetico, disponibile in bianco e in nero. Ultra potente, dispone di due livelli di potenza e dimensioni ridotte, ideale per camere, soggiorni, case, uffici. La stufa possiede un’oscillazione automatica di 60 gradi, così da distribuire il calore in modo uniforme. Il termostato è regolabile per trovare sempre il riscaldamento ideale.

Offerta Pro Breeze Termoventilatore Ceramico 2000W - Tecnologia Ceramica a Basso Consumo Energetico - Oscillazione Automatica e 2 Impostazioni di Temperatura – Bianco Potente: Questo termoventilatore a basso consumo possiede due livelli di potenza 1200W(Basso) e 2000W(Alto) 220-240V ~ 50Hz. Le sue dimensioni 18,5 x 15,5 x 26 cm lo rendono perfetto per riscaldare ambienti come, camere e soggiorni, per case o uffici.

Oscillazione: Questa stufa elettrica in ceramica possiede un’oscillazione automatica di 60° che si può impostare con le due velocità. L’ oscillazione fornisce una distribuzione uniforme del calore in spazi piccoli, medi e grandi.

Termostato regolabile: Grazie ad un termostato regolabile integrato potrai monitorare la temperatura intorno a te per un riscaldamento ottimale. Inoltre, possiede un design compatto che lo rende facile da usare, trasportare e riporre.

Tecnologia in ceramica: Questo termoventilatore in ceramica utilizza dischi di riscaldamento in ceramica. Il riscaldamento in ceramica fornisce un metodo di riscaldamento più veloce, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali a ventola.

Sicuro Grazie alla protezione dal surriscaldamento e l’interruttore antiribaltamento integrati potrai usare il tuo termoventilatore con la massima tranquillità in quanto grazie a queste protezioni il dispositivo si spegnerà in maniera istantanea in condizioni non sicure.

Rowenta SO6510 Instant Comfort Aqua, Termoventilatore, Potente e silenzioso, Uso sicuro in bagno, 2400W, 45Decibel, Grigio

Instant Comfort Aqua è la stufetta elettrica di Rowenta ideale per il bagno, per l’estrema sicurezza di utilizzo anche in ambienti in cui si usa l’acqua. La potenza è regolabile fino a 2400 Watt e dispone di due livelli di riscaldamento regolabili. La diffusione del calore è capillare e si può anche optare per la ventilazione fredda. L’elettrodomestico, poi, è estremamente silenzioso.

De’Longhi TCH8993ER.BC, Termoventilatore ceramico, Nero, 2400 W, 37 Decibel

De’Longhi, invece, presenta il suo termoventilatore ceramico altamente silenzioso, con flusso d’aria ottimizzato per essere usato in ogni ambiente. Il calore si espande in un attimo nell’ambiente in cui viene posizionato, per dare tepore e calore, ma anche tranquillità. Dispone di comandi elettronici e display a LED.

Amazon Basics – Stufetta elettrica a torre girevole e portatile a 2 impostazioni di calore, con presa europea, 2000 W

Infine, da Amazon Basics ecco la stufetta elettrica con due impostazioni di calore, per personalizzare il proprio grado di tepore. Il termostato è regolabile, così da garantire sempre il controllo della temperatura. La funzione girevole distribuisce il calore nell’ambiente. La maniglia permette il pratico spostamento dell’elettrodomestico dotato anche di filtro anti polvere.

Oltre a una stufa elettrica a basso consumo, che ne dici di valutare una stufa a pellet (insieme a pigiami di pile per scaldarti)?