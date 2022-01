Lo sapevi che esistono delle tovaglie che non si stirano? Ebbene sì. Si tratta di biancheria per la casa semplicemente rivoluzionaria per chi non ama stirare e vuole però sempre che sia tutto impeccabile per una mise en place da urlo. Le tovaglie che non si stirano si lavano anche facilmente in lavatrice per dire addio a ogni macchia senza troppa fatica.

Le tovaglie che non si stirano sono una soluzione ideale per poter avere sempre una tavola perfetta, in ogni occasione, senza perdere tempo tra asse da stiro e ferro da stiro, dedicando quel tempo a qualcosa di decisamente più interessante, come uscire con le amiche, leggere un bel libro, guardare una serie tv.

Su Amazon si possono trovare le migliori tovaglie che non si stirano e che si smacchiano facilmente. Quindi niente più paura se rovesciate un po’ di vino rosso sulla tovaglia o se la sporcate con qualche altra bevanda o qualche cibo.

Scopri quali sono le migliori soluzioni per la tua tavola, affinché sia sempre perfetta, in ogni occasione, anche quando non hai tempo per poter stirare le classiche “tovaglie di una volta”.

Jemidi – Elegante tovaglia ornamentale effetto seta lucida, disponibile in 31 misure e 7 colori

Lo store Jemidi su Amazon propone la sua tovaglia che non si stira in poliestere, disponibile in 7 colori differenti. Qui il color crema, ma hai a disposizione anche le tonalità Bianco, Campagner, Cappuccino, Dunkelblau, Grau, Grigio Chiaro, Rosso Scuro, Verde Chiaro. Inoltre è disponibile in diverse misure, anche rotonda e ovale, così da adattarsi a ogni tavolo. La tovaglia dispone di elementi decorativi a effetto seta, di colore bronzo. Ed è perfetta sia per gli interni sia per gli esterni, in 31 diverse misure: quadrato, rettangolare, ovale. Dispone anche di un passamano ondulato ed è lavabile fino a 60 gradi in lavatrice, senza la necessità di accendere il ferro da stiro quando la tovaglia è asciutta. La tovaglia è realizzata al 100% in poliestere.

NuvolaNera Tovaglia con cotone stampato morbida e confortevole – Lavabile in lavatrice – Tessuto intrecciato alta qualità

Dallo store NuvolaNera su Amazon ecco la bellissima tovaglia con cotone stampato, morbida e confortevole. Lavabile in lavatrice e senza necessità di stiro, questo accessorio per la casa è realizzato in tessuto intrecciato ad alta qualità. Disponibile nei formati 140×70 cm e 140×230 cm, qui la puoi vedere nella versione con stampa floreale, ma sono disponibili anche diverse versioni: Bouquet, Farfalle, Foglie, Iris, Lime, Mele, Melograno, Papavero, Pesca. La tovaglia è in morbido tessuto con cotone panama tramato e ordito. Il bordo è orlato e rifinito perfettamente ed è l’ideale per gli interni, per gli esterni, per le cerimonie, per le feste di compleanno e anche per un pic nic in campagna. Il tessuto è 65% Poliestere e 35% Cotone con stampa di alta qualità. Si lava in lavatrice a 30 gradi, non ha bisogno di candeggio, non si mette in asciugatrice e non si lava a secco. Il prodotto è certificato OEKO-TEX, rispettando le regole ambientali vigenti e privo di sostanze nocive.

PAGO POCO Tovaglia o Copritavolo Rettangolare Antimacchia in Tinta Unita 140×240 100% Idrorepellente

Lo store Pago Poco su Amazon propone la sua tovaglia o copritavolo rettangolare in tinta unita e antimacchia, idrorepellente che non ha bisogno di essere stirata. Disponibile nella misura 140×240, sono cinque i colori tra i quali scegliere per arredare il proprio tavolo in cucina: Blu, Bordeaux, Grigio, Tortora, Beige. Il tessuto è 100% poliestere idrorepellente, lavabile in lavatrice a qualsiasi temperatura e si può anche eseguire una centrifuga per asciugare più velocemente la tovaglia. I colori sono altamente resistenti e non ci sarà bisogno di attaccare il ferro da stiro, perché la tovaglia non ne ha bisogno. Si può usare sia negli interni sia negli esterni, così da avere sempre la tovaglia giusta a portata di mano.

Valia Home Tovaglia rettangolare antimacchia impermeabile, facile da pulire grazie all’effetto loto, disponibile in diversi design e misure

Lo store Valia Home su Amazon, invece, propone la sua bellissima tovaglia rettangolare antimacchia, impermeabile, facile da pulire e da sistemare ovunque. Disponibile in diversi formati, anche rotondi per chi ha tavoli del genere, la possiamo trovare nel colore Kreis che puoi vedere nell’ommagine qui sopra, ma anche in versione grigia e natalizia. Il design è colorato e si adatta a ogni ambiente e a ogni tavolo. Facile da pulire, è antimacchia e lavabile anche in lavatrice a 30 gradi, senza aver paura che la tovaglia si possa rovinare. Il tessuto Oxford al 100% in Poliestere con bordo di alta qualità garantisce un risultato duraturo nel tempo. La tovaglia è altamente versatile: si può usare in soggiorno, in sala da pranzo, in cucina, ma anche in giardino, sul balcone, in campeggio.

Via Roma 60 Tovaglia Antimacchia Non Lavo Non Stiro Microresinata

Infine, lo store Via Roma 60 su Amazon ecco la tovaglia antimacchia che non si stira, ideale per la cucina, la sala da pranzo, il giardino e molti altri luoghi ancora. Disponibile in 4 misure per adattarsi a tutti i tipi di tavolo, possiamo scegliere anche tra colori e motivi differenti: qui sopra Foglie, ma anche Brown/Nordic, Grigio/Nancy, Grigio/Nordic, Limone, Maioli, Orange/Nordic, Papavero, Posate, Rame/Nancy, Strisce Blu, Unica/Katia, Unica/Lemon, Unica/Plum, Unica/Susanna, Acqua. La tovaglia è vivace nei colori ed elegante, vellutata al tatto e molto raffinata. Resiste alle alte temperature e ai raggi UV, così da usarla anche all’aperto. Non teme nemmeno il calore delle pentole e d è resistente allo sporco, anche agli olii e ai liquidi. Si pulisce semplicemente con una spugna bagnata ma si può mettere anche in lavatrice, con un lavaggio veloce. Non si stira, ovviamente.

Hai già trovato la tua preferita tra le tovaglie che non si stirano da comprare comodamente online?