Le tovagliette per la colazione sono sicuramente il modo migliore per iniziare alla grande ogni giornata. Chiamate anche tovagliette americane, perché sono tipiche della quotidianità dei paesi anglosassoni, sono molto utilizzate anche da noi. E non solo per la prima colazione, ma anche per pranzo, cena, merenda e persino per la scuola dei bambini.

Sono semplici da sistemare in tavola, portando colore e allegria. E si lavano con altrettanta facilità, potendo contare su materiali di alta qualità, sicuri per l’ambiente e per le persone. Inoltre possono diventare ogni giorno la perfetta idea regalo da fare e da farsi.

Su Amazon possiamo trovare tante idee per le nostre tovagliette per la colazione, per i grandi e per i bambini. Anche modelli personalizzabili per rendere davvero unico questo accessorio diventato ormai indispensabile su ogni tavola e in ogni cucina.

Eono, Set di 6 tovagliette da tavolo in PVC, antiscivolo e lavabili, resistenti al calore

Fonte foto da Amazon

Eono è un brand Amazon che propone il suo set da 6 tovagliette da tavolo realizzate in PVC, antiscivolo e lavabili, altamente resistenti al calore. Disponibili in diversi colori e in set anche da 4 pezzi, Realizzate con PVC al 70% e filato di poliestere al 30%, materiali di altissima qualità, le dimensioni sono 45×30 cm. I colori sono molto eleganti, per rendere la tavola più chic fin dalla prima colazione. Sono tovagliette resistenti all’usura e al calore e il materiale resistente anche a graffi e tagli, oltre che a temperature di 90 gradi. Si lava facilmente con una spugna e acqua tiepida.

Resszo, Tovagliette americane in set da 4 pezzi, lavabili, antiscivolo, resistente al calore per la cucina e la tavola

Fonte foto da Amazon

Sullo store Resszo di Amazon, ecco le tovagliette americane in set da 4 pezzi, antiscivolo, lavabili e resistenti al calore, ideali per la tavola e per la cucina. La tovaglietta aiuta a proteggere il tavolo, grazie al materiale che trattiene le tazze in vetro e in porcellana. Il materiale è di altissima qualità, impermeabile, non si gonfia, non si deforma. Sicuro, non tossico, è privo di BPA. Resiste alla corrosione e dura a lungo. Si pulisce semplicemente con acqua, un detergente per i piatti e una spugna. La temperatura di lavaggio non deve superare i 40 gradi.

Close Up, Tovagliette americane effetto nostalgia con tv analogica, vinili, musicassette e stereo

Fonte foto da Amazon

Per chi ama lo stile nostalgico, ecco da Close Up le tovagliette americane effetto nostalgia, per un mood retrò da portare ogni giorno sulle proprie tavole. Il set è formato da quattro pezzi e ogni tovaglietta misura 43 cm x 28 cm x 1 mm circa. Realizzati in polipropilene, un materiale plastico altamente resistente, sono facili da pulire. Quattro i design proposti: vinile, tv analogica, stereo anni Ottanta e musicassetta. Per chi vuole iniziare ogni giornata con un pizzico di nostalgia.

Venilia Key of Love 59081, Tovaglietta con motivo stampato, Country Key Of Love, Confezione da 4 pezzi

Fonte foto da Amazon

Da Venilia, invece, il set di 4 tovagliette Country Key Of Love, disponibile anche con altre grafiche e altri colori tra cui scegliere, per optare sempre per la soluzione giusta per le proprie esigenze. La superficie è liscia e facilmente lavabile, con acqua tiepida, detersivo per i piatti e una spugna morbida. Il materiale è di alta qualità, una plastica resistente al calore e sicura, per uso alimentare. Possiamo proteggere il tavolo o il piano di lavoro in cucina da graffi e macchie. Le tovagliette hanno dimensioni di 45×30 cm.

Maxwell & Williams GI0069 – Set di 6 tovagliette in plastica Pete Cromer in confezione regalo, in polipropilene

Fonte foto da Amazon

Da Maxwell & Williams ecco il simpatico set di 6 tovagliette in plastica Pete Cromer, realizzate in propilene e disponibile in una bella confezione regalo. Le tovagliette propongono collage ispirati all’artista australiano, per un totale di sei disegni colorati ispirati alla natura, su entrambi i lati, per un totale di 12 disegni. Durano a lungo, perché i colori non sbiadiscono e non si deformano. sono realizzate in polipropilene robusto ma flessibile, facile da pulire. Il set è fornico in una scatola ideale per fare un regalo. E si possono abbinare tazze e sottobicchieri per creare un set da prima colazione perfetto.

Tovaglietta americana personalizzabile per bambini, per colazione, pranzo, cena, merenda, in microfibra stampata con colori ecologici

Fonte foto da Amazon

Se cerchi una tovaglietta americana personalizzabile per bambini, ecco il modello ideale per colazione, pranzo, cena, merenda, ma anche per la scuola e l’asilo. La tovaglietta americana personalizzabile per bambini è realizzata in tessuto, certificato di alta qualità. Resistente, non si deforma anche dopo un uso intenso del prodotto e si può lavare facilmente. L’ultramicrofibra non contiene PVC, perché è composto da poliestere, poliammide e acqua, materiali non dannosi per l’ambiente e per le persone. Si può personalizzare ogni grafica!

Thun, Set di 2 tovagliette Country con Fiori e Farfalle

Fonte foto da Amazon

Infine, da Thun ecco il set da due tovagliette in stile country, decorate con fiori e con farfalle, nel perfetto mood del brand italiano amatissimo da tutti. Colori caldi, icone classiche, uno stile originale per portare un po’ di eleganza nella nostra quotidianità in cucina. Un pratico set di tovagliette in cotone, che possono diventare un’ottima idea regalo originale da fare in ogni occasione, pratica per condividere i pasti in compagnia. Realizzate 100% in cotone, le tovagliette misurano 30×45 cm. Si possono lavare a 30 gradi, non si devono candeggiare e in asciugatrice si possono lavare a bassa temperatura. Non lavare a secco. Si possono stirare.

Quali sono le tovagliette per la colazione che preferisci?