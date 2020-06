Viaggiare senza muoversi da casa Ecco come creare soluzioni pratiche ed eleganti per trasformare gli esterni della propria casa

In questo difficile momento è importante sentirsi rilassati e a proprio agio a casa e sfruttare al massimo gli spazi all’aperto di cui si dispone. Le soluzioni per la protezione solare proposte da Dickson estendono le aree abitative e reinventano gli spazi esterni proteggendo dai raggi UV e dal calore. Così, con l’arrivo della bella stagione, la terrazza o il giardino diventano il luogo ideale in cui trascorrere le giornate in totale relax con gli amici e la famiglia.

Clima di vacanza a casa

Anche se quindi questa estate non andremo in vacanza, è possibile ritrovare il piacere della novità e della scoperta rimanendo comodamente a casa. Può essere infatti enormemente gratificante ridisegnare lo spazio esterno, vestirlo di una nuova luce e trascorrervi più tempo, perché grazie alle proposte delle aziende di design, si possono trovare innumerevoli modi per trasformare il balcone, il terrazzo o il giardino: tocco decorativo ideale per le aree living esterne, i tessuti.

La bella stagione è sinonimo di barbecue, pranzi all’aperto, sieste all’ombra, drink serali… e adesso persino di smart working sotto la tenda! Con il bel tempo alle porte cresce infatti la voglia di rimanere fuori più a lungo per sfruttare al meglio il sole e il caldo, ma è importante proteggersi nel modo corretto.

Se si ha già una tenda da sole, questo è il momento ideale per adottare un nuovo look e aggiungere dettagli di colore o di design alla casa cambiandone il tessuto.

Combinandosi perfettamente con le facciate sia moderne sia tradizionali, i tessuti per tende da sole si stanno affermando come tratto di design a tutti gli effetti. Offrono protezione dal sole, dal calore e da elementi naturali e inquinamento, resistono a macchie e muffe e aggiungono fascino a qualsiasi casa, sia essa in città, in campagna o in riva al mare. Moderni ed eleganti, sono disponibili in una vasta gamma di stili e colori, dai toni più classici a quelli più vivaci, dalle tinte unite alle stampe grafiche, per creare un look perfetto che riflette il gusto personale.

Tra le aziende più famose che offrono un’ampia scelta di tessuti c’è la Dickson, che offre tende da sole tecnicamente avanzate, studiate appositamente per l’uso esterno: il filo acrilico tinto in massa resiste a lungo alle aggressioni esterne, come la pioggia e i raggi UV. Anche esposti in piena luce, i colori conservano a lungo la loro vivacità: il tessuto per tende da sole Dickson conserverà intatto il suo aspetto per molti anni!