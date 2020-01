3 consigli per avere una relazione sana e felice nel 2020 Visto che è solo passato un mese dall'inizio del 2020, vi daremo 3 consigli per vivere la vostra relazione in modo felice.

Se il tuo desiderio è quello di migliorare il rapporto con la persona che ami, questi 3 consigli fanno per te:

L’inizio di un nuovo anno è un ottimo momento per delineare nuovi piani, fare cambiamenti e revisioni sul nostro modo di amare e vivere.

Ecco 3 suggerimenti da adottare che possono rendere la tua relazione più viva, sana e felice.

Risolvete insieme i problemi che vi portate dietro da tempo

Cercate di capire cosa non va bene e cosa bisogna cambiare. Se avete la cattiva abitudine di litigare per ogni cosa, cercate di rivedere questo atteggiamento ed impegnatevi a comprendervi meglio. Siate più maturi.

La vostra relazione deve essere tra le priorità

Molte persone, soprattutto le coppie di vecchia data, tendono a mettere da parte la propria relazione per concentrarsi su altri aspetti della vita. Se nella fase di conquista, la relazione è una priorità fino al suo consolidamento, col passare del tempo, altre attività iniziano a occupare l’agenda della coppia.

È proprio in questo cambiamento di dinamica che esiste il pericolo per la relazione. La spiegazione sta nella possibilità di crisi tra la coppia. Dopotutto, se prima era solida, con una mancanza di dedizione può diventare vulnerabile. Cercate di rafforzare di più il vostro rapporto e dedicate più tempo da trascorrere insieme.

Obiettivi comuni

La sincronia degli obiettivi è importante in modo che una coppia non perda tutto ciò che è stato costruito tra loro nel tempo. Più la coppia fa progetti, più sarà pronta ad affrontare un’eventuale crisi. Questo perché, avere sogni, obbiettivi e desideri in comune, è un pilastro che tiene insieme due partner quando qualcosa va storto.