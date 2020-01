4 gesti che solo gli uomini innamorati fanno Ci sono alcuni gesti che solo gli uomini innamorati fanno. Se il ragazzo che ti piace fa queste cose, non avere dubbi! È pazzo di te!

Ci sono alcuni gesti che solo gli uomini innamorati fanno, noi te ne sveliamo 4 in particolare. Se il ragazzo che ti piace fa queste cose, non avere dubbi! È pazzo di te!

Come puoi sapere se un uomo è innamorato di te? Il linguaggio del corpo è stato oggetto di studio nel corso degli anni e anche fonte di molti miti o stereotipi e si dice che il 93% della comunicazione non sia verbale.

Ci sono gesti o movimenti che possono essere osservati in una persona che ha un’attrazione fisica verso di te, ma un uomo quando è innamorato farà alcuni gesti nei tuoi confronti che te lo faranno capire.

Se il tuo partner fa questi gesti, significa che è follemente innamorato di te e puoi saltare dalla gioia, perché questi segni sono quasi sempre giusti!

Gioca con i tuoi capelli o con i suoi

Non solo le donne si toccano i capelli quando vogliono incantare un uomo, anche gli uomini hanno questa abitudine. Se il ragazzo che ti piace si tocca spesso i capelli o gioca con la barba, significa che è molto preso da te. Anche se gioca con i tuoi capelli è un gesto che indica che desidera stare con te.

Ti osserva

Se osserva ogni passo ed ogni gesto che fai, significa che il ragazzo con cui stai uscendo è molto innamorato di te. Quando un uomo è affascinato da te, non vuole smettere di guardarti. Se è innamorato di te, non ti toglierà mai gli occhi di dosso.

Ride di gusto

Se vedi un sorriso che va da un orecchio all’altro sul suo viso, è ovvio che è felice di vederti. La sua felicità è focalizzata su di te e solo su di te. Si dice che gli uomini in generale non sorridono molto. Se lui con te non riesce a trattenere le risate, significa che lo rendi felice.

Solleva le sopracciglia

Se lo fa, ti ama! Quando gli uomini sono attratti da una donna, alzano le sopracciglia inconsciamente mentre ascoltano quando parla. Niente rivela i loro sentimenti più di questo piccolo gesto. Succede quando qualcosa li sorprende o gli piace. Se noti che il ragazzo che ti piace solleva spesso le sopracciglia, significa che è molto interessato a te!