4 segnali che ha smesso di amarti

Purtroppo molte donne, ad un certo punto della relazione, si ritrovano a chiedersi se l’uomo con cui stanno è ancora innamorato o no. Se questi 4 segnali che stiamo per elencarti corrispondono a te, significa che il tuo uomo ha smesso di amarti.

Critica ogni cosa che fai

Se il tuo uomo non ti apprezza, critica il tuo modo di comportarti, ti dice di andare in palestra, di farti bella e di perdere peso, evidentemente non gli piaci più come prima e forse non è più innamorato di te.

Parla con gli altri di te

Se inizia a criticarti davanti ai suoi amici o scopri che ha detto cose su di te agli altri, evidentemente per lui non sei più quella di prima. Ti critica, ti umilia e non gli importa se le sue parole ti feriscono. Se parla male di te agli altri, inconsciamente, vuole far pensare a tutti che la colpa è tua se ha smesso di amarti.

Si lamenta in continuazione

Le donne sono molto brave a lamentarsi delle abitudini dei propri uomini, come lasciare i calzini sparsi per la casa o non alzare la tavoletta del wc quando va in bagno ecc. Sono tutte abitudini che infastidiscono ma che allo stesso tempo una donna accetta dell’uomo che ama. Se il tuo uomo invece inizia improvvisamente a lamentarsi di te di come ti comporti, di come cucini e di cosa fai, evidentemente non gli piaci più. Se il tuo uomo controlla costantemente ogni piccola cosa che fai e fa commenti negativi sul tuo comportamento, significa che l’unica sensazione che gli è rimasta è l’irritazione invece dell’amore.

Non ti ascolta più

Gli scienziati hanno dimostrato che un uomo è in grado di ascoltare attentamente una donna per soli 6 minuti. La prossima volta che vuoi parlare con il tuo uomo di cosa che ti è successo durante la giornata, cerca di non dilungarti troppo.

Ma se il tuo uomo non vuole più ascoltarti, non presta attenzione alle tue parole e non vuole sapere come è andata la tua giornata, evidentemente non è più interessato a te.