50 cose che avrei voluto sapere prima di sposarmi 50 cose che avrei voluto sapere prima di sposarmi. Qualcuno deve parlare dicendo la verità. L'amore non è l'unica cosa che conta, non esistono relazioni perfette, ma se si è disposti a capire e accettare almeno 40 di questi 50 punti, allora siamo pronte

Sembra che a Natale diversi conoscenti abbiano ricevuto il loro anello di fidanzamento, e anche se sono molto entusiasta del loro arrivo all’altare, trovo inevitabile pensare a tutte le cose che non accadranno, perché in realtà condividere la vita con qualcuno è una grande sfida. Queste sono 50 cose che avrei voluto sapere prima di sposarmi.

Spesso ci lasciamo trasportare dall’idea di quanto possa essere romantico e meraviglioso e anche se sì, ci sono alcuni di quei momenti, ce ne sono anche altri tipi, quelli che rappresentano delle sfide. Quelli che ci fanno riflettere, crescere e persino capire perché raggiungiamo quel punto della nostra vita con idee sbagliate. La vita di coppia non può essere come immaginiamo perché non saremo mai d’accordo su tutti i punti, dobbiamo creare degli spazi di dialogo, discutere e accettare ciò che ci piace e ciò che non ci piace.Le cose che avrei voluto sapere prima di sposarmi non si limitano alle questioni intime della camera da letto, ma alle basi della nostra essenza umana, alla nostra capacità di vivere con l’altro senza avere un posto in cui fuggire. O si scende a compromessi, o tutto finisce.

LE 50 COSE CHE AVREI VOLUTO SAPERE PRIMA DI SPOSARMI:

1.- Il mio partner non accetterà automaticamente i miei cari, né io accetterò automaticamente i suoi. 2.- I nostri cari non avranno sempre i migliori consigli per la nostra relazione. 3.- I bisogni del mio partner sono importanti quanto i miei. 4.- Il mio partner non è responsabile del mio benessere o della mia felicità. 5.- L’economia deve essere affrontata in coppia, nonostante le nostre esperienze individuali. 6.- L’amore non è tutto ciò che serve per essere felici. 7.- Pensare al futuro ci eviterà diversi ostacoli, è meglio pianificare che vivere d’impulso.

8 .- Non dovremmo misurare il benessere della nostra relazione confrontandola con altre coppie, i confronti non funzionano. 9.- Creare una famiglia non è un motivo per allontanarsi dalle cose che amiamo e fanno parte della nostra identità, non sostituisce ma completa la vita che già abbiamo avuto. 10.- Il mio partner non farà le stesse cose come me o viceversa. Nessuno ha torto. 11.- Non conoscerò mai completamente il mio compagno o viceversa. 12.- Ci saranno momenti molto difficili e altri immensamente felici. 13.- Molti dei successi dell’uno dipenderanno dal supporto dell’altro. 14.- Tutto funziona meglio a casa quando ci lavoriamo entrambi.

15.- Il mio partner non risolverà la mia vita. 16.- Accettare una vita in coppia significa mettere l’altro come priorità dopo me stesso. 17.- La vita di coppia è favolosa quando c’è vera comunicazione. 18.- Ci saranno momenti in cui cederemo per essere felici ma non per sbagliare. 19.- Spetta a me fare sì che i miei cari rispettino il mio partner. 20.- La cosa peggiore che posso fare al mio partner è privarlo di fare ciò che ama, ma non sopporterò le umiliazioni. 21.- Il mio corpo non è l’opzione migliore per ottenere ciò che voglio dal mio partner o per convincerlo di qualcosa in cui ha già espresso la sua opinione.

22.- Molte cose materiali non equivalgono ad essere felici. 23.- I miei problemi non finiscono avendo un partner e devo comunque risolverli. 24.- Il mio partner non è un pretesto per non fare ciò che voglio davvero, non lo farò diventare un falso cattivo. 25.- Sono la compagna del mio partner, non la sua serva o sua madre. 26.- Il mio compagno non controlla la mia vita né io la sua. 27.- Le tradizioni della mia famiglia non sono le migliori né le uniche. 28.- Il miglior consiglio per risolvere le cose verrà dal mio partner.

29.- Le cose che ci rendono felici meritano attenzione, non quelle che altri dicono che dovremmo fare. 30.- Possediamo il nostro tempo, siamo gli unici a decidere cosa fare, quando e come. 31.- Chi ci circonda troverà sempre ragioni per parlarci e criticarci, ma ciò non lo rende reale o valido. 32.- Facciamo le cose per amore, non per essere una donna o un uomo. 33.- È sempre più divertente quando entrambi siamo coinvolti in tutte le attività. 34.- Dobbiamo sempre ricordare perché abbiamo deciso di stare insieme. 35.- La vita è piena di attività e doveri, ma dobbiamo sempre avere il tempo di stare insieme 36.- Sarà sempre meglio dire la verità, anche le bugie bianche fanno male e sarà sempre meglio essere onesti anche se fa male. Non vale la pena di essere ingannati.

37.- I dettagli contano molto e per entrambi, non solo per uno di noi. 38.- L’ammirazione reciproca crescerà. 39.- La mia casa non sarà un luogo, ma una persona. 40.- Ci saranno giorni in cui vedendo il mio compagno, saprò che tutto andrà bene. 41.- La mia casa non si pulirà da sola e posso fare più di quello che penso. 42.- L’amore si evolve perché il bene e il male sono condivisi. 43.- Le esperienze con il partner precedente non definiscono questa relazione. 44.- Ignorare un problema non lo farà andare via. 45.- Vivere in coppia non significa che saremo sempre insieme.

46.- Il mio compagno farà cose che odio e lo amerò lo stesso. 47.- La gelosia eccessiva non serve a niente, non posso costringere il mio partner ad essere fedele, deve nascere da lui e viceversa. 48.- Il tempo di qualità sarà sempre necessario e non sarà mai abbastanza. 49.- Sarà impossibile mantenere una relazione senza cercare soluzioni ai nostri disaccordi. 50.- Gli occhi possono dire più di mille parole, nel bene e nel male.