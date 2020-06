6 motivi per cui un uomo si innamora Quali sono i motivi per cui un uomo si innamora di una donna e non di un'altra? Eccone svelate almeno 6 da non sottovalutare!

Qual è il segreto dell’amore? Sull’argomento sono stati scritti molti libri, film e canzoni. La regola chiave da ricordare quando si tratta di innamorarsi è una sola: trattare l’amato nel modo in cui si vuole essere trattato. Sia gli uomini che le donne hanno emozioni complesse, ma perché un uomo si innamora?

Non c’è una regola precisa: ogni uomo si innamorerà di una donna in un modo unico. Tuttavia i ricercatori hanno cercato di capire quali fossero i principali modi in cui gli uomini si innamorano delle donne:

Ama l’intero pacchetto

L’uomo si innamora della donna in toto. Adora il suo odore, il suo aspetto, la sua personalità, la sua risata e la sua voce. Un uomo non si innamora dei capelli perfetti o di una stupenda manicure, quanto piuttosto dell’insieme di una persona fantastica. Secondo Grant Langston, CEO di EHarmony, un uomo si innamora di una donna quanto i suoi sentimenti per lei raggiungono una massa critica. Trascorrere del tempo con lei, scoprire la sua gentilezza, affettuosità, lealtà, i suoi lati divertenti e sexy aggiungono un certo peso. E un bel giorno pensa “Oh, adoro questa donna”.

Lui può renderla felice

Gli uomini sono attratti da donne felici e tranquille. Quando si rende conto che può giovare alla sua vita e renderla più felice, ecco che si sente maggiormente attratto da lei. Una relazione felice crea un legame sicuro dove entrambi si sentono riconosciuti e apprezzati.

Una donna che risponde al suo amore

Una donna che risponde alle sue richieste di attenzione o trascorre del tempo insieme a lui, fa sentire un uomo più sicuro. Quando ci si sente a proprio agio con qualcuno, anche quando si è più aperti e vulnerabili, ecco che probabilmente ci si sta innamorando di quella persona. Gli esseri umani hanno bisogno di sentirsi connessi a qualcuno per far crollare i muri attorno a loro. Si può provare veramente qualcosa, incluso l’amore, solamente quando questi muri sono stati abbattuti.

La donna lo fa sentire bene

Una donna che riesce a far star bene un uomo tende a rimanere nella sua mente e nel suo cuore. Ogni volta che questa donna è nei paraggi, l’uomo si sente accettato emotivamente ed è pronto a innamorarsi. In realtà sia gli uomini che le donne hanno questo bisogno reciproco.

La donna è aperta alla vita

Gli uomini tendono ad amare le donne che dicono di sì alla vita e alle nuove esperienze. Una donna che è disposta a viaggiare, a provare nuove cose, ascoltare nuova musica e in genere a crescere e essere una persona migliore insieme a lui, tende a far innamorare maggiormente un uomo. E’ naturale per un uomo essere attratto da una donna che lo aiuterà a diventare l’uomo che vuole essere e questo include la naturale tendenza umana a esplorare nuove culture e esperienze.

Passione e scopo nella vita

Quando un uomo trova una donna che ha la sua stessa passione per la vita, è felice di immaginarsi al suo fianco.