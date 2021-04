6 segnali che l’uomo che ti piace non ti vuole

Quali sono i segnali che possiamo cogliere per capire che lui, in realtà, non tiene a noi e non vuole niente da noi?

Le relazioni non sono facili. Anzi, trovare l’anima gemella potrebbe essere decisamente complicato. Sono molte le donne che si chiedono perché finiscono sempre per frequentare uomini che non cercano niente di serio. La verità è che non ci soffermiamo mai su quei segnali che indicano che lui non vuole niente da noi. E che non è intenzionato a vivere un rapporto duraturo.

Se non vuoi ferirti con le prossime relazioni, devi capire quali sono i segnali che indicano che non è l’uomo giusto.

1. Flirta con tutte

Ci sono uomini che non fanno altro che flirtare. Con te e con altre ragazze che conosci, magari. E pure in contemporanea. Non ce la fanno a non flirtare. Pensaci bene su se è bene continuare o meno.

2. Ti chiama amore

Che carino, nei messaggi affettuosi che ti manda ti chiama sempre amore o con altri nomignoli affettuosi. Peccato che poi lo fa anche con altre ragazze… Meglio perderlo che trovarlo uno così!

3. Ha un’altra relazione

Se vuole stare spesso con te, ma non uscite mai insieme, non vi fate mai vedere in luoghi pubblici, potrebbe essere perché ha un’altra relazione o è sposato. Scappare a gambe levate subito!

4. Non vuole una relazione

Se lui ti dice chiaro e tondo che non vuole avere una relazione, ma che gli piacete, se non cercate le stesse cose allora perché perdere tempo?

5. Non è mai stato innamorato

Magari non è mai stato innamorato solo perché non vuole vivere in coppia o non ha bisogno d’amore. A lui piace giocare e questo potrebbe essere un problema, nel breve e nel lungo termine.

6. Non ci mette impegno

Lo chiami e non risponde. Dice che ti richiamerà e non lo fa. Non ti prende sul serio. Voi ci mettete impegno, pazienza, tempo e dedizione. Lui niente. Davvero volete questo in amore?