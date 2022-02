60 anni di amore dei nonni, nipote cattura in un’ultima foto l’essenza della loro unione

Nemmeno la morte può separare due persone che per decenni si sono amati. Può allontanarli fisicamente, ma mai nel cuore. Come è accaduto in questa storia: 60 anni di amore dei nonni sono racchiusi in quello che è diventato il loro ultimo scatto insieme, realizzato dalla nipote. In una foto ecco l’essenza della loro unione.

Emily Hime ha deciso di raccontare gli ultimi mesi di vita di sua nonna, davvero strazianti, ma che le hanno fatto capire quanto fosse forte l’amore incondizionato tra i suoi nonni. La sua famiglia aveva sempre scherzato sul fatto che lui non sarebbe sopravvissuto alla morte di lei.

Come spesso accade, l’uomo era dipendente dalla moglie, vivevano in simbiosi e lei faceva tutto quello che poteva per farlo stare bene. Ma a un certo punto i ruoli si sono invertiti e il nonno ha iniziato a fare in modo che fosse lei a poter vivere serenamente senza preoccuparsi di nulla gli ultimi istanti di vita.

Attraverso questo, ho capito che la storia d’amore più romantica non è Romeo e Giulietta… Ma sono la nonna e il nonno che sono invecchiati insieme.

Queste le parole della nipote intervistata dopo aver pubblicato su Facebook gli scatti:

È il nonno che sta al fianco della nonna durante il periodo più difficile della sua vita. È lui che impara a preparare i pasti, a fare il bucato e a cucinare per lei mentre ha affrontato 6 cicli di chemioterapia. È il nonno che le tiene la mano, che va a tutti gli appuntamenti dal medico e non esce di casa a meno che qualcuno non prendesse il suo posto perché non voleva che lei sedesse da sola, nemmeno per pochi minuti.

60 anni di amore dei nonni, la devozione di entrambi per il partner commuove i sanitari

Emily ha raccontato che anche il personale dell’ospedale ha spesso parlato dell’amorevole devozione che lui aveva per lei. Ed erano adorabili da guardare insieme. Fino all’ultimo minuto.

L’uomo è rimasto al suo fianco fino all’ultimo respiro. E quando se n’è andata le ha semplicemente detto: Buonanotte, tesoro mio.