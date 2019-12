7 figli sono troppi “Ci vergogniamo molto di dover chiedere aiuto. Non abbiamo mai dovuto fare qualcosa del genere prima d'ora. Odio farlo, ma non possiamo farcela da soli." La richiesta di aiuto di una coppia disperata

Un paio di anni fa, Ryan Rodgers e Jenny Grimes si sono incontrati per strada con tutti i loro figli. La famiglia ha affrontato molti problemi finanziari e ora hanno visto la necessità di chiedere aiuto nelle reti per nutrire i loro sette figli . Secondo loro, i problemi sorsero quando gli aiuti di Stato e i benefici iniziarono a essere sempre più ridotti. Ryan ha 26 anni mentre Jenny ne ha 25 anni.

Nel 2013 il governo ha introdotto il limite di benefici e nel 2016 lo ha limitato ancora di più. Tuttavia, la famiglia di Ryan è cresciuta così velocemente che non ha più abbastanza tempo per poter scegliere un lavoro a tempo pieno. Prima della riduzione dei loro benefici, hanno ricevuto $ 2.800 ora ne hanno solo 500.

“Ci vergogniamo molto di dover chiedere aiuto. Non abbiamo mai dovuto fare qualcosa del genere prima d’ora. Odio farlo, ma non possiamo farcela da soli. ” Ora, la famiglia di nove membri ha dovuto ricorrere a sale da pranzo pubbliche, organizzazioni di beneficenza e innumerevoli favori di familiari e amici.

La situazione è diventata sempre più allarmante e Ryan ha iniziato a lavare le auto per pagare la bolletta della luce. Ora che è Natale, hanno deciso di raccontare al mondo intero le enormi difficoltà che stanno attraversando. “Siamo una giovane coppia con 7 figli e vogliamo un’opportunità. I nostri benefici sono stati limitati al minimo e non sappiamo come andare avanti . ”

Ryan è stato veramente colpito da tutto lo stress degli ultimi anni. Ha iniziato a soffrire di depressione, ansia e ha anche dovuto affrontare l’alcolismo. Fortunatamente, hanno avuto l’aiuto di organizzazioni come Care UK che assicurano che i bambini siano nutriti correttamente. “È demoralizzante andare in beneficenza per chiedere aiuto e far conoscere a tutti il ​​tuo nome.”

La dura storia di questa coppia ha causato una serie di controversie. Molti sostengono che dovrebbero assumersi la responsabilità della propria famiglia, altri credono che si tratti di un enorme fallimento nello Stato.

“Ho amici senza figli che ricevono più benefici di noi.”

Siamo molto dispiaciuti per le enormi difficoltà che questa famiglia sta attraversando. Speriamo che questi sette bambini abbiano il cibo e le cure mediche di cui hanno bisogno fino a quando i loro genitori non si riprenderanno economicamente.

