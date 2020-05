9 cose che gli uomini amano delle donne Ci sono delle cose per cui gli uomini letteralmente impazziscono quando le donne le fanno. Siete curiosi?

Da cosa sono attratti gli uomini? Quali sono le caratteristiche delle donne che li attirano? E quali sono le cose che le donne fanno che letteralmente fanno impazzire gli uomini? La scienza dell’attrazione ci dice che ci sono dei comportamenti che i maschietti notano in una donna. E altri che, invece, non amano per niente. Come del resto accade per noi donne.

Ci sono 9 comportamenti delle donne che piacciono agli uomini: pronti a scoprire quali sono?

1. La donna che fa il primo passo

Gli uomini amano una ragazza che si dimostra intraprendente, che mostra sicurezza in se stessa, che sa come raggiungere i propri obiettivi.

2. Sfide

L’amore per se stesse e il coraggio che mettono in tutto quello che fanno attira gli uomini. Amano le donne che sanno come affrontare le piccole e grandi sfide della vita.

3. Non amano i pettegolezzi

Bugie e vibrazioni negative non piacciono mai in una relazione. Gli uomini cercano la sincerità.

4. Sanno come ascoltare

Sanno che potranno sempre contare su qualcuno pronto ad ascoltarli, a fornire opinioni anche alternative, nel pieno rispetto delle idee di tutti.

5. Sanno quello che vogliono

Gli uomini adorano le donne che sanno quello che vogliono e sanno come ottenerlo. In ogni ambito della vita.

6. Non sono gelose

Le donne che non sono gelose e che si fidano del loro uomo piacciono molto. A patto che la stessa onestà si possa trovare dall’altra parte.

7. Il rispetto è fondamentale

Ovviamente per dare vita a una relazione stabile bisogna che ci sia rispetto da entrambe le parti. E accettazione di rispettivi virtù e difetti.

8. Sorriso

Il sorriso è il più bel biglietto da visita che possiamo sfoderare in ogni occasione.

9. Humor

Una donna con il senso dell’umorismo, che sa ridere, anche di se stessa, che non si prende sempre troppo sul serio, piace sempre a tutti quanti.