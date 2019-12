A volte l’amore della vita arriva dopo un grande errore Ci sono volte in cui l'amore della nostra vita arriva in un momento in cui non ce lo aspettiamo, quando magari abbiamo commesso un grande errore.

L’amore della nostra vita arriva quando meno ce lo aspettiamo. Lo aspettiamo, lo sogniamo, pensiamo a come sarà. Ma poi quando meno ce lo aspettiamo, magari quando abbiamo commesso o stiamo commettendo l’errore più grande della nostra vita, ecco che scopriamo la nostra anima gemella. Non è curioso come arrivi sempre nel momento che a noi sembra meno opportuno.

Cerchiamo l’amore della nostra vita costantemente, vogliamo trovare l’anima gemella e ci auguriamo che arrivi nel momento in cui siamo pronti ad accogliere il partner che, ci auguriamo, rimarrà con noi per il resto della nostra vita.

Ma le cose non vanno mai secondo i nostri piani. Per quanto ci sforziamo di trovare l’amore più grande che ci possa essere, se non è il momento giusto, allora è inutile arrabbiarsi.

Magari nella vita siamo state tradite, ferite, maltrattate, trascurate. Semplicemente perché non era la nostra anima gemella. E la persona con cui credevamo di poter condividere il nostro cuore in realtà non aveva in mente di vivere il resto della nostra vita con noi.

Ma il problema non siamo noi, sono gli altri. Sono le persone che trattano tutti come se non contassero nulla e solo per il loro tornaconto personale.

Non state a preoccuparvi, però, se qualcuno ha spezzato il vostro cuore. Perché non dovete rinunciare al vostro amore. Perché lui o lei è lì ad aspettarvi dietro l’angolo. Dovete solo prendervi del tempo per prendervi cura di voi e del vostro cuore, per ritrovarvi, ritrovare i vostri obiettivi.

Per capire quando sarà il momento giusto dovete tenere la mente aperta, vivere facendo cose che vi rendono felice, perché quando meno te lo aspetti e quando non ci pensi, ecco che il vostro cuore spezzato verrà risanato da una persona che magari non vi sareste mai aspettati di incontrare nella vostra vita.