Al bar con gli amici Era stanca delle continue uscite del marito con i gli amici. C'erano stati molti litigi nella coppia per questo motivo, a dopo anni di lotte la moglie escogita una soluzione drastica che ha cambiato completamente il loro rapporto

Non è un segreto per nessuno che molte donne soffrono quando i loro mariti escono con i loro amici, qualcosa che è normale per loro, ma per le donne può essere una totale mancanza di rispetto. Alcuni rendono le loro mogli completamente esasperate, compiendo azioni piuttosto radicali e senza discuterne con la propria partner.

Jayne è una di quelle mogli che non sopportavano più che suo marito, Paul Taper, si godesse costantemente un drink con i suoi amici al bar vicino casa, e decise di prendere in mano la situazione. La coppia è di Newton Abbot nel Devon. Jayne voleva solo che suo marito trascorresse più tempo a casa, e decise dunque di costruire una specie di bar nel cortile di casa.

La donna di 48 anni ha progettato un bar con tutte le caratteristiche di un luogo aperto al pubblico, in questo modo può dare a suo marito la possibilità di sentirsi in quello che considera uno dei suoi posti preferiti ma senza uscire di casa. Lo ha chiamato “The Doghouse Inn”.



Il bar è completamente fornito, ha una bellissima insegna, sedie e, soprattutto, un bellissimo ed attraente bancone munito di bevande esotiche ed altro. L’astuta moglie, e madre di tre figli, usa il bar come centro di incontro dove suo marito e i suoi amici più cari trascorrono ore divertendosi. Jayne può sembrare abbastanza esagerata con il progetto. All’inizio tutti pensarono che fosse impossibile avere un bar a casa.

Dal momento che The Doghouse Inn si trova a casa, Paul passa più tempo con la sua famiglia, qualcosa che piace, non solo ai bambini ma alla moglie che ha deciso di controllare la situazione in un modo particolare. Jayne ha trascorso molto tempo a pensare a come trasformare il suo giardino in un posto dove suo marito si sarebbe divertito a passare molto tempo. La donna ha raggiunto il suo obiettivo utilizzando il web per contattare i rivenditori.

Sebbene abbia ottenuto un risultato incredibile, la costruzione del bar è stata piuttosto costosa. La coppia ha speso circa 15.000 euro solo per livellare il giardino, ed altri 2.700 euro per la costruzione iniziale della cabina.

Per questa donna, avere il marito in casa ha avuto un costo notevole, ma è felice. Vista la spesa piuttosto elevata, hanno cercato di trovare cose economiche per la l’arredamento e le decorazioni. Il risultato è assolutamente sorprendente, il dettaglio degli interni simula perfettamente le principali attrazioni di qualsiasi bar locale, e ha persino i tappetini per la birra e il bersaglio per le freccette.

La Doghouse Inn è diventata il luogo preferito di molti membri della famiglia. Jayne ha senza dubbio raggiunto il suo obiettivo, a questo proposito commenta: “Paul ora porta i suoi amici qui, e non è diventato solo una ”grotta” per uomini in quanto tale, ma lo frequento anche io.

È fantastico rilassarsi e mi sento davvero come se fossi a casa mia ”.

Questa moglie ha senza dubbio saputo prendere in mano la situazione e ha offerto la soluzione migliore ad un problema che la stava portando al limite della disperazione. Vogliamo che la famiglia continui a godersi il suo piccolo, ma perfetto rifugio alcolico situato nel posto migliore della casa.