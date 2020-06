Amore e sport in coppia? Sì, si può fare Oltre 7 italiani su 10 praticano sport insieme al loro partner

Secondo una ricerca di American Pistachio Growers, il 64% dei nostri connazionali pensa che praticare sport insieme alla dolce metà faccia bene al rapporto di coppia, il 62% alla salute del cuore; per il 25% aiuta ad essere più complici sotto le lenzuola.

Sport di coppia: benefici

Il ballo è lo sport che secondo il 42% degli italiani aumenta maggiormente l’affinità di coppia. Le coppie italiane sono molto attente ad un’alimentazione sana e coerente con il proprio piano di allenamenti. I pistacchi sono risultati lo snack salutare preferito da quasi 7 intervistati su 10

Ma gli italiani condividono anche lo sport con la dolce metà? American Pistachio Growers, associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani, ha commissionato a mUp Research, una ricerca che ha indagato se gli italiani praticano sport con il proprio partner, quali sono le attività fisiche preferite dalle coppie e quali sono i vantaggi e i benefici nel “competere” con l’altra metà della mela.

Gli italiani, innamorati dello sport in coppia

Secondo i risultati della survey gli italiani non solo sono amanti dello sport (il 60% pratica un’attività fisica frequentemente), ma soprattutto preferiscono allenarsi con il partner: il 42% infatti dichiara di non poter fare a meno della propria metà quando fa workout.

Secondo gli intervistati fare sport in coppia aiuta a motivarsi a vicenda (31%), oltre che rappresentare un’ottima occasione per poter passare più tempo insieme (26%), attività che gli impegni quotidiani rendono sempre più rara e difficile; infine, secondo il 21% degli italiani, praticare sport in coppia migliora le proprie prestazioni fisiche grazie alla condivisione dei rispettivi progressi e al continuo confronto, che sprona a migliorarsi sempre di più.

Praticare sport fa bene alla coppia

Gli italiani sono convinti che praticare sport insieme al proprio partner faccia bene sotto molti punti di vista. Se per il 64% degli intervistati è un tocca sana per il rapporto, per un 25% aiuta addirittura ad essere più complici sotto le lenzuola.Il 65% pensa che allenarsi insieme dia forza, slancio ed energia alle giornate che si passano insieme e il 41% è dell’idea che renda la relazione sempre più solida.

Quali sport funzionano meglio?

Ci sono degli sport che, se praticati in coppia, possono migliorare la vita a due attraverso una rinnovata sintonia. Fra le attività aerobiche salutari per l’amore, il ballo è lo sport che aumenta maggiormente l’affinità di coppia (42%): seguire il ritmo della musica, oltre che aiutare la forma fisica, infatti, aiuta gli innamorati a sviluppare un alto livello di complicità, divertendosi.

Una coppia su 4, invece, si sostiene a vicenda correndo, pur non rimanendo l’uno attaccata all’altra per tutta la durata dell’allenamento. Il 17%c onsidera sexy e appagante allenarsi in palestra: evidentemente per qualcuno il partner sudato rappresenta una visione sensuale!

L’8% delle coppie aumenta la propria competitività con il nuoto, dando una spinta al rapporto; solo il 5%, invece, si fida tanto del partner da praticare l’arrampicata come attività fisica. Infinte le coppie italiane talmente “adrenaliniche” da lanciarsi con il paracadute insieme rappresentano solo il 2%.