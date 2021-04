Anime gemelle, come capire se le abbiamo trovate

Trovare l’anima gemella non è facile. Che poi esiste l’anima gemella per tutti quanti? Ce n’è una sola? Oppure ne esistono diverse? Secondo gli esperti esistono almeno tre tipi di anime gemelle che servono a diversiscopi nella nostra vita. Secondo la psichica Deborah Graham, conduttrice di “The Psychic Connection” di SiriusXM e autore di Get Your Head Out of Your App, sono tre.

Prima di venire sulla Terra decidiamo con chi dovevamo stringere un legame stretto. Alcune di queste persone saranno nelle nostre vite per sempre. Altre relazioni, invece, saranno temporanee. Per attrarre un’anima gemella bisogna avere con se dei cristalli di quarzo rosa, che attirano l’amore.

Come capire chi sono le anime gemelle che abbiamo accanto?

1. Fiamme gemelle

La fiamma gemella è quello che di solito pensiamo di una persona che è un’anima gemella. Ti senti come se fosse il pezzo di te che manca. Incontrare la fiamma gemella è un’esperienza che cambia la vita ed è una delle relazioni più difficili che si possono vivere, perché è come guardarsi allo specchio. Spesso non è il tipo di persona che ti sei immaginato. Non vuol dire che finirai la tua vita con questa anima gemella. A volte la incontriamo nei momenti sbagliati.

2. Anime gemelle connesse

Alcuni di noi vivono con partner romantici con cui non siamo destinati a stare per sempre, ma sono anime gemelle, perché le nostre anime hanno fatto un accordo per stare insieme. Non è una persona che sarà il nostro felici e contenti, ma la connessione quella sì che sarà per sempre. Grazie a loro possiamo imparare molte cose di noi, quindi sarà una grande esperienza.

3. Anime gemelle romantiche

Un’anima gemella romantica potrebbe anche essere un amico, un genitore, un bambino e persino un animale domestico. Con loro ti senti completo, il tuo io migliore. Sembra che conosci quella persona da sempre. E magari è così: vi conoscete da vite precedenti.