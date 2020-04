Anni dopo un terribile incidente, scopre che è proprio l’uomo che ha sposato che le ha salvato la vita Anni dopo un terribile incidente, scopre che è proprio l'uomo che ha sposato che le ha salvato la vita prima ancora che si conoscessero...Ecco la loro storia.

Ci sono storie d’amore che fanno il giro mondo. Alcune più incredibili di altre, ma hanno tutte come comun denominatore il posto ed il momento perfetti. Questa è la storia di Lin Xiaofen e Lian Zhicheng, una coppia che dopo undici anni ha scoperto che le loro vite erano già legate da una trasfusione di sangue dopo un incidente stradale.

Dopo l’incidente d’auto, la salute di Lin era molto critica. I medici hanno dovuto eseguire diverse trasfusioni di sangue e piastrine. Sebbene la sua guarigione sia stata repentina, ha avuto dei problemi emorragici che in seguito hanno richiesto più di una donazione di sangue.

Durante una conversazione sull’incidente avvenuto nel 2008 e sulla necessità di Lin di ottenere trasfusioni anni dopo, Lian ha dichiarato di essere stato un donatore in quel periodo.

Ma questa coppia non si incontrò fino a sei anni dopo, quando Lin si trasferì a Hsinchu nel nord-ovest di Taiwan. Entrambi sentirono una connessione istantanea. Ci sono state molte coincidenze che hanno suscitato la curiosità di questa coppia, e che hanno deciso di chiarire. Hanno subito una serie di esami per rivelare il mistero, che dopo un decennio era nato tra di loro.

Con sorpresa di tutti, i risultati di alcuni rapidi test hanno confermato che i dubbi di Lian erano diventati una verità: è stato uno dei donatori di sangue che l’aveva salvata!

La storia di questa coppia è diventata una delle più incredibili.

Lin non avrebbe mai immaginato che quel disturbo che la costringeva a subire donazioni di sangue per sopravvivere, l’avrebbe collegata in un modo molto particolare all’uomo della sua vita.

Dopo aver pubblicato la sua storia sui social network, i commenti degli utenti non si son fatti aspettare. Nelle dichiarazioni locali, Lian ha esortato i cittadini a donare il proprio sangue, dicendo che potrebbero avere la possibilità di salvare la vita della loro futura moglie.

Alcuni utenti hanno scherzato sul fatto che era tutto un trucco di Lian per stare con lei, dall’incidente, attraverso la donazione di sangue, e fino a quando non ha finalmente sentito la connessione istantanea con lei.