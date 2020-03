Avere una cotta mentre hai un partner, è normale o è un’infedeltà emotiva? Avere una cotta mentre hai un partner, è normale o è un'infedeltà emotiva? Succede più spesso di quanto si possa pensare nonostante si abbia la certezza di amare il proprio partner

Una relazione è composta da due persone e quando appare una terza presenza, è certo qualcosa andrà molto male. Ma cosa succede se quella terza persona rimane solo nella tua immaginazione? Ci chiediamo se è normale avere una cotta mentre si ha un partner, se un amore platonico o un amore impossibile che non va oltre le proprie fantasie può causare una crisi di coppia.

E ci poniamo anche un’altra domanda: avere una cotta è un’infedeltà? Hai il tuo partner e hai una relazione che ti rende felice, ma nella tua testa c’è qualcun altro. Succede più spesso di quanto si possa pensare nonostante si abbia la certezza di amare il proprio partner. È la tua cotta o il tuo amore platonico o il tuo amore impossibile o qualunque cosa sia quella persona, ma che in ogni caso ti piace e riesce a popolare le tue fantasie.

Apparentemente, se la tua cotta se resta unicamente nella tua immaginazione, non stai facendo nulla che possa danneggiare la tua relazione. O si? L’infedeltà non è solo fisica, è anche emotiva. Mettiti al posto del tuo partner. Stai parlando con il tuo partner ma noti che non ti sta ascoltando, che il suo sguardo è assente e la sua attenzione è su un altro pianeta.

Gli chiedi che cosa c’è che non va e ti dice che non sta succedendo nulla, che sta pensando alla sua cotta, a quella persona che gli piace. Ma non preoccuparti perché non ha intenzione di tradirti con lei o lui, e che il loro “rapporto” non va oltre alcune chat sui social network.

Come ti farebbe sentire? Non è che non puoi occupare la mente di qualcuno che non sia il tuo partner. Alla fine della giornata hai la tua vita, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi e tutte quelle persone che occupano i tuoi pensieri durante la giornata. Ma non stiamo parlando di pensare a qualcuno, ma di pensare a qualcuno perché ti piace.

Trascurare il tuo partner per passare un po’ di tempo da solo a fantasticare sulla tua cotta o, nel peggiore dei casi, avere conversazioni in chat che non mostreresti mai al tuo partner. Cosa si può fare in questa situazione? ”

E’ consentito moralmente avere una cotta mentre hai un ragazzo?

Se la tua cotta ti porta delle emozioni, è infedeltà. Infedeltà emotiva, ma dopotutto infedeltà. Quando non condividi quel segreto sentimentale con il tuo partner, lo stai già tradendo. In senso lato, avere una cotta è incompatibile con l’avere già un partner; almeno se parliamo di una coppia felice.

Ora ci sono anche categorie di cotta, giusto? Non è la stessa cosa se si tratta di un tuo vicino o di un tuo collega, piuttosto che il protagonista della tua serie preferita. Il tuo partner non si sentirà tradito perché immagini o pensi al cantante che va di moda, ma potrebbe non sentirsi così a suo agio se sa che invece si tratta del tuo compagno di classe.

Se è normale o no avere una cotta quando ti trovi in una relazione, non te lo possiamo dire. Ma puoi usare questa domanda per riflettere sui motivi che ti hanno portato a pensare ad un’altra persona (anche se non hai intenzione di avvicinarti).

E se non fossi così felice nella tua relazione? Cosa succede se hai una carenza emotiva che devi colmare? Prima di guardare ciò che manca al tuo partner, prova a capire se sei tu ad avere delle lacune. E, soprattutto, ricorda che una cotta è un amore idealizzato, che non conosci davvero quella persona e che la verità è che non sai come funzionerebbe in coppia.