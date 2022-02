Se hai già pensato al regalo da fare alla tua dolce metà in occasione della festa degli innamorati, sei già a buon punto. Ma hai anche pensato ai biglietti di San Valentino da regalare insieme al tuo dono il 14 febbraio, per celebrare il più dolce e nobile sentimento che ci sia? È fondamentale accompagnare il pensiero con frasi piene di amore.

Su Amazon si possono comprare tanti biglietti di auguri di San Valentino ideali per fare i migliori auguri in occasione della festa più romantica che ci sia nel calendario. Biglietti classici e tradizionali, ma anche originali, magari pop up o in legno, per stupire la tua dolce metà.

Una volta acquistati, abbinandoli ovviamente al regalo che hai pensato per un giorno così bello e importante, ricordati anche di fare una dedica, per poter regalare un po’ di dolcezza in più in una giornata dedicata al cuore di ognuno di noi.

Biglietto pop-up con coppia che dondola sulla luna, Romantico biglietto di auguri pop-up per San Valentino

Il nostro viaggio tra i migliori biglietti di auguri inizia con un modello pop up dolcissimo firmato Home Fairy. Una coppia dondola su un’altalena attaccata alla luna tra le stelle. Il biglietto è realizzato con materiali di alta qualità, intagliati in modo tale da essere perfetti e da durare nel tempo. Ogni creazione è unica e personalizzata, perché fatta a mano, per un regalo davvero speciale.

Ideale per San Valentino, è perfetto anche pere un anniversario, un compleanno oppure ogni altra occasione. Il bigliettino è 3D ed è in vendita con una piccola busta e una parte bianca per scrivere le parole che si vogliono esprimere. Sullo store possiamo trovare anche altri splendidi modelli.

Biglietto di auguri per la festa degli innamorati, per parlare d’amore a San Valentino con un certificato di vero amore

Lo store di Epic Surprise, invece, propone un certificato di vero amore che si può usare come biglietto di auguri per la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio. Disponibile in diverse varianti, si tratta di un regalo romantico da fare per San Valentino e da dedicare alla persona che ci ha rubato il cuore. Il certificato è personalizzabile in carta pergamena di alta qualità, ideale per scrivere a penna o a matita.

Fatto con amore e rigorosamente Made in Italy. Un biglietto di auguri davvero speciale.

Biglietto pergamena di auguri per San Valentino, per parlare di amore il 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati

E perché non regalare una pergamena come biglietto di auguri per San Valentino? Sullo store di Magic in the moonlight su Amazon, ecco una bella idea regalo da fare alla persona che ci ha rubato per sempre il cuore. In vendita con una busta rossa e già con un foro per poter appendere la pergamena, ecco cosa c’è scritto:

“Amore. Nessun grande poeta al mondo potrà mai scrivere cose più belle di come le dice il mio cuore per te. Amarsi e non perdersi mai è la vera poesia… Ti amo!“.

Biglietti d’auguri in legno fatti a mano per San Valentino con busta regalo

Bellissimo il biglietto di auguri in legno fatto a mano, ideale per San Valentino e per un anniversario, con busta regalo rossa con fiocco in tinta per chiuderla. Se i bigliettini normali di carta e di cartone si possono rovinare, bagnare, rompere, ecco che un biglietto in legno rimarrà per sempre uguale, a dimostrare l’amore del partner.

Il biglietto di auguri in bambù, con venature in legno leggermente diverse per ogni creazione. L’interno è di carta, così da scrivere il proprio messaggio d’amore. Il pacchetto include un biglietto di auguri in bambù (dimensioni: 5,9 x 4,3 x 0,2 pollici) e una busta premium.

Biglietto di auguri classico con gatti e scritta “I meow you”, ideale per San Valentino o per un anniversario, per amanti dei gatti

Per tutti gli amanti dei gatti, ecco un bigliettino d’auguri classico per San Valentino con protagonisti proprio dei dolci micetti e una scritta umoristica e romantica al tempo stesso: I Meow You.

Il biglietto è di piccole dimensioni, ideale per ogni regalo. Ed è in vendita con la sua busta. Si possono scegliere sullo store su Amazon di Magic In The Moonlight anche altri modelli di bigliettini per ogni occasione.

Tshaoun, biglietto di auguri pop up in 3D romantico per lui e per lei

Lo store di Tshaoun su Amazon propone il suo biglietto di auguri pop up in 3D, ideale per San Valentino ma anche per un po’ di sano romanticismo senza un’occasione specifica, per un compleanno, un matrimonio, un anniversario e molto altro ancora. Il bigliettino di auguri si apre con due mani che tengono stretto un dolce cuore rosso.

Si può aprire e chiudere ogni volta che si vuole. Da piegato le dimensioni del bigliettino sono le seguenti: 11×17 cm. Non c’è nessuna scritta dentro, quindi possiamo tranquillamente scrivere i nostri pensieri d’amore. Viene fornito con una busta compatta per conservare il bigliettino pop up.

Biglietto di San Valentino di auguri in legno perfetto per la festa degli innamorati

Da Aviski e dal suo store su Amazon, ecco il biglietto di auguri di San Valentino in legno, perfetto per ogni occasione in cui si parla d’amore. Per dire Ti amo, ecco un simpatico dono da fare, per un bigliettino che non è tradizionale o classico, ma che dura per sempre grazie al legno esterno, che racchiude al suo interno un cuore di carta dove scrivere il proprio messaggio pieno di amore.

Un regalo di lunga durata, grazie al legno di bambù utilizzato per un progetto realizzato a mano. La confezione contiene un biglietto di auguri in legno e una busta rossa.

E quando non sai cosa scrivere nei biglietti di San Valentino, lasciati ispirare dalle frasi e dagli aforismi di autori famosi!