Se pensi che ultimamente la connessione con il partner vacilla e pensi che forse non sei nella relazione che ti eri immaginata al primo appuntamento, devi stare tranquilla. È un momento che capita prima o poi nella storia di una relazione amorosa. Forse però non hai pensato al fatto che alcuni tuoi comportamenti possono portare a una morte prematura della coppia.

Senza rendertene conto hai degli atteggiamenti e dei comportamenti che possono far male alla relazione d’amore, che è destinata a morire. Ecco quello a cui dobbiamo prestare attenzione.

Quando inizi a cedere su cose che non ti piacciono

In amore spesso cediamo a compromessi. Ma alla fine non rimane niente di noi. Le decisioni vanno prese in due. Si raggiungerà un accordo insieme, non facendo in modo che sia sempre e solo uno a fare marcia indietro. Finirete per uccidere i sentimenti che provate l’uno per l’altra. L’equilibrio è fondamentale.

Non c’è tempo per te

Vivere del tempo insieme come coppia è fondamentale. Ma non dovreste stare sempre insieme. Entrambi siete due persone distinte, con passioni, hobby e amici. Non perdete la vostra individualità.

Non andate nella stessa direzione

Non andare nella stessa direzione in amore è lo sbaglio più grosso che si possa compiere. Ma già a monte. Il futuro deve essere immaginato insieme. Se i piani di vita sono diversi, come vi aspettate che la relazione possa andare avanti?

Piccole bugie

Le bugie in amore, anche se sono piccole e possono sembrare innocenti, fanno male a ogni relazione d’amore.

Noncuranza

Trascurarsi fisicamente non va mai bene. E la cosa vale per entrambi i partner. Non solo per piacere sempre all’altro, ma anche per piacere a noi stessi. Lo sappiamo che se ci amiamo noi per primi, anche gli altri ci ameranno.

Incongruenze

Anche se dice che ti ama, ma poi non fa nulla per provarlo, allora non è amore. Se non è congruente con quello che dice quando fa le cose, come potete fidarvi?