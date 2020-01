Come impedire a sua madre di rovinare la tua relazione A volte il ragazzo di cui ti innamori è più di quanto sognavi, ma sua madre si rivela un pericolo. Se hai dovuto affrontare una suocera tossica, ti diciamo come sopravvivere e far si che la tua relazione rimanga intatta

Se sei follemente innamorata di quel ragazzo che ti tratta come una regina e il cui unico difetto è avere una madre iperprotettiva , non preoccuparti più, ti diremo come risolvere questo conflitto. Saresti sorpresa di conoscere la quantità di suocere tossiche esistenti. Alcuni figli non si rendono conto di come la loro madre li manipola.

Prima di agire su di esso devi capire che una madre nella maggior parte dei casi, si comporta così perché vuole il meglio per il suo bambino e ha paura di perdere la sua importanza per lui. Ti vede come la donna più importante nella vita del suo “piccolo” e quindi come un ostacolo oppure come un avversario .

Sappiamo che il tuo ragazzo non è un bambino, ma per sua madre lo sarà sempre. Quindi, una volta capito che tua suocera ha solo paura di perdere suo figlio, e non cerca di farti del male, eccoti tre consigli per evitare di rovinare la tua relazione.

LASCIA LORO GLI SPAZI DI FAMIGLIA

Comprendiamo che ami passare il tempo con il tuo partner, ma è super salutare il fatto che passi del tempo con la sua famiglia senza di te. Approfitta di quei momenti per andare a trovare i tuoi cari. I due hanno bisogno del loro spazio.

CERCA LE COSE CHE HAI IN COMUNE CON TUA SUOCERA

Ammettiamolo, hai più cose in comune con tua suocera di quanto tu possa immaginare,quel qualcosa che ha fatto sì che il tuo ragazzo si innamorasse di te. Quindi cerca di trovare quelle attività che piacciono ed entrambe. Invitala fuori senza il tuo ragazzo, il che ti permetterà di conoscerla meglio e guadagnare il suo amore.

PORRE DEI LIMITI

Dobbiamo ammettere che a volte alcune suocere sono in qualche modo molto invasive e portatrici di negatività nella relazione. Se hai già provato tutti i punti precedenti e non vedi i risultati, fissa dei limiti con il tuo partner e chiedigli di rispettare le tue decisioni. Prima di arrabbiarti con tua suocera, ricorda che grazie a lei hai quell’uomo che ami così tanto.