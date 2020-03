Come salvare la coppia in quarantena Come prosegue il tuo rapporto, secondo la convivenza che hai con il tuo partner in questa quarantena. Trascorrere del tempo a casa può essere molto utile se vogliamo capire quale tipo relazione viviamo con il nostro partner.

Per più di un mese siamo obbligati a non uscire di casa, il che implica che tutte le attività che svolgiamo solitamente dobbiamo farle in presenza dell’altro, in che modo possiamo affrontare l’essere completamente isolati e senza essere in grado di uscire di casa ? Quanto tolleriamo il nostro partner?

Data l’attuale crisi, molte coppie hanno dovuto prendere misure preventive contro il coronavirus, il che ci porta a trascorrere intere giornate a casa con i nostri partner, questa può essere un’arma a doppio taglio poiché vivere con l’altro tutto il tempo può rivelare se la nostra relazione è solida o se sta andando in pezzi.

C’è da considerare che passare così tanto tempo con il nostro partner può essere un po’ complicato se non si viveva già prima insieme, ma è anche più difficile se si vive con la famiglia o persone sposate che non hanno alternativa avere il proprio spazio, ma piuttosto devono condividere tutte le loro attività.

Se ciò che vogliamo è che il nostro tempo in isolamento non si concluda con la rottura, la comunicazione è importante, che è sempre la chiave per qualsiasi relazione, se ci sono cose che ci disturbano del nostro partner, non c’è spazio in una casa in quarantena per mantenere segreti, bisogna parlare delle cose e raggiungere accordi.

UNA CASA DUE CHE LA ABITA

Sebbene sia difficile stare a casa, è anche difficile sentire che non abbiamo uno spazio in cui possiamo stare soli, non c’è nulla di sbagliato nell’indipendenza e nel chiedere al tuo partner un piccolo spazio in alcune ore del giorno o quando non siamo dell’umore. È una buona idea per tutti fare quello che vogliamo.

CANCELLA ACCOUNT COPPIE FELICI

Essere chiari su come saranno distribuite le spese è sempre essenziale, ma in questi tempi di pandemia dove dobbiamo essere preparati, fare un piano di spese con il tuo partner può evitare problemi a lungo termine e aiutare a mantenere la calma a casa, oltre a evitare stress inutilmente.