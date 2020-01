Coppia fuori dall’ordinario Pubblica il video della proposta di matrimonio del suo ragazzo e viene criticata per aver accettato di sposare il ragazzo. Ecco la loro bella storia

Shane Burcaw e Hannah Aylward condividono video sulla loro relazione da più di un anno. Sembra abbastanza normale, perché attualmente molte coppie lo fanno, ma loro sono molto speciali. Shane ha un’atrofia muscolare spinale, una condizione che non gli consente di camminare o usare le braccia. Hannah, invece, è una nuotatrice e gode di ottima salute.

Questa coppia ha voluto mostrare al mondo che l’amore, quando è vero, supera tutti gli ostacoli.

Sulla loro pagina Facebook chiamata “Squirmy and Grubs”, possiamo vedere la vita di questa coppia. A partire dalla loro routine di coppia sia al mattino che alla sera, comprese le loro affinità e le cose che condividono come due esseri che si amano.

Hannah e Shane si incontrarono su Internet e iniziarono ad avere appuntamenti virtuali, finché non decisero di trasferirsi insieme a Minneapolis, dove Hannah studia all’università.

Quando Hannah finì gli studi al Carleton College, Shane sapeva di essere pronto a fare il passo successivo nella relazione. Hanno organizzato una festa di laurea nella loro residenza, dove alcuni dei loro parenti stavano condividendo la loro gioia.

Quindi Shane fece finta di avere la nausea perché Hannah si avvicinasse a lui e lo aiutasse. Vediamo come vanno entrambi in una stanza e una volta lì, le chiede di cercare qualcosa sulla sua schiena, nel punto preciso in cui aveva nascosto l’anello.

Hannah accettò volentieri la proposta di Shane. La sua reazione è stata unica. La giovane donna ha condiviso la buona notizia con tutti i presenti e, naturalmente, i parenti si sono commossi molto nel sapere che si erano fidanzati e che c’era un motivo in più per festeggiare.

Le persone che seguono la relazione di Hannah e Shane attraverso i social network, sono state rese partecipi di questo momento grazie al video che hanno diffuso. Una scena che è diventata virale. Sebbene migliaia di persone sostengano l’amore che questa coppia professa, Hannah ha confessato che molti l’hanno anche messa in discussione, insinuando che c’è un altro interesse in Shane oltre l’amore o che ha problemi emotivi o psicologici per avere una relazione del genere.

Nonostante il pessimismo di alcuni, a Shane piace che il suo canale YouTube aiuta a cambiare le percezioni delle relazioni interpersonali e dell’amore. È bello che sempre più persone abbraccino questa relazione e ciò che rappresenta.