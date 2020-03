Dedica una serenata in metropolitana alla sua ragazza infedele e diventa virale Parte una serenata in metropolitana, con tanto di musicisti...la ragazza non sa come reagire, ma ciò che sembrava un gesto romantico lascia tutti i presenti confusi appena sentono le parole della canzone.

Tutte le donne adorano che i loro partner abbiano dettagli per esprimere quanto le amano. Ma questa giovane donna non avrebbe mai immaginato che la sorpresa che il suo ragazzo aveva in serbo per lei non fosse proprio quella di dirle quanto la amasse, ma di esporre la sua infedeltà a tutta la metropolitana. E non poteva avere idea migliore che farlo con una “serenata romantica”.

Le scene si sono svolte su uno dei treni della metropolitana di Medellín, in Colombia. E sebbene le serenate siano comuni di notte, quest’uomo in frantumi e ingannato ha deciso di dedicare una canzone alla sua ragazza in pieno giorno e di fronte a tutti i passeggeri della metropolitana.

Tutti i presenti hanno iniziato a sentire che il ragazzo, che si è presentato con i musicisti, voleva cantare qualcosa alla sua ragazza. Ma quello che nessuno poteva immaginare era che il suo obiettivo fosse quello di rivelare il terribile tradimento della ragazza.

Il giovane cominciò a cantare la canzone, mentre la giovane donna non sapeva dove guardare. Gli utenti della metropolitana sono rimasti sbalorditi nel sentire ciò che il giovane aveva da dire alla fidanzata traditrice: “Sei una traditrice, una bella farfalla che va e si appoggia su qualunque pianta»

Un testimone anonimo non riusciva credere a ciò a cui stava assistendo e ha deciso di registrare tutto mentre la ragazza non aveva altra scelta che ascoltare tutto senza sapere cosa fare. In un attimo la fissa e pieno di rabbia inizia a cantare con forza il resto del testo:

“Di ramo in ramo, di bastone in bastone con chiunque e quando vuoi, voli via”, continuò a cantare il giovane. La donna cercava sempre di mantenere la sua compostezza, fino a quando non ci riuscì più, aprì una bottiglia d’acqua, e la gettò in faccia al cantante, e scontenta se ne andò.

La serenata ha avuto luogo lo scorso mercoledì e in pochi secondi è diventata virale in tutta la rete:

Da parte sua, la metropolitana di Medellín, a causa del fatto che è diventata un fenomeno virale, ha dovuto intervenire dando la sua opinione sul suo account Twitter ufficiale, condannando bruscamente questo tipo di azioni perché disturbano la pace dei passeggeri.

Gli utenti delle reti non hanno impiegato molto a reagire, chiamando il fatto molestie, mentre altri assicurano che sarebbe la strategia di un cantante pubblicizzare la sua nuova canzone.

Indipendentemente da ciò che sta dietro, migliaia di persone non hanno smesso di commentare il video. E faresti qualcosa del genere per esporre il tuo partner se ti è stato infedele? Condividilo sulle tue reti.