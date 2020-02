Donna scaricata dal fidanzato si trasferisce in un furgone e lo trasforma nella casa dei sogni Una donna, dopo essere stata scaricata dal suo fidanzato, ha deciso di trasferirsi in un furgone e di trasformarlo nella sua casa dei sogni. Guardatelo dentro...

Danu Stratton-Kent era stata fidanzata a lungo con un uomo conosciuto quando aveva poco più di 30 anni. Insieme aveva affrontato tante difficoltà, come la perdita di due bambini. Alla fine le cose non sono andate come speravano e lui l’ha scaricata. E sapete cosa ha fatto questa donna? Si è trasferita in un furgone e l’ha trasformata nella casa dei sogni.

La donna aveva ancora molti sogni da realizzare. Aveva sofferto a lungo per diverse malattie e dopo la laurea non ha potuto perseguire i suoi desideri. Un giorno con il fidanzato ha parlato di acquistare un furgone per poter fare lunghi viaggi nei fine settimana e nei giorni di festa. Il sogno però era di lei e non quello del suo fidanzato.

La coppia doveva anche sposarsi, ma il fidanzato di Danu Stratton-Kent ha deciso di lasciarla proprio il giorno prima del loro matrimonio. La donna cadde in una spirale di depressione e di ansia. Non riusciva proprio a riprendersi. Si stava avvicinando a spegnere le prime 40 candeline. Danu Stratton-Kent si rese conto che era venuto il momento di riprendere le redini della sua vita per costruirla finalmente come la voleva lei.

Questa volta era decisa a mettere se stessa davanti a tutto e a tutti. E decise di concentrarsi su tre elementi di cui aveva assolutamente bisogno: libertà, avventura e minimalismo. Danu si è sbarazzata di tutto quello che possedeva, mettendo in affitto il suo appartamento, così da poter viaggiare liberamente.

Decise di mettere mano al furgone che avevano comprato: rimosse i sedili, isolò l’interno e costruì un letto di compensato. Quella sarebbe stata la sua casa.

Alla soglia dei 40 anni, la donna ha creato la sua nuova vita.

Decidendo che l’avrebbe vissuta a bordo di un minivan con dentro tutto il necessario per essere finalmente felice e in pace con i suoi sogni.