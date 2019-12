Donne traditrici Le donne infedeli rivelano perché lo fanno. Se sei stata tentata di tradire il tuo partner o ci sono problemi nella tua relazione, impara dall'esperienza degli altri in modo da non ripetere i loro errori

Quando parliamo di infedeltà, la prima cosa che ci viene in mente sono i patagoni che hanno spezzato il cuore di una conoscenza o di noi stesse, ma siamo onesti, anche le donne cadono in tentazione. Le donne infedeli rivelano perché lo fanno. La stragrande maggioranza di noi ha imparato che in una relazione c’è solo spazio per due, che questa persona dovrebbe essere abbastanza per soddisfare i nostri bisogni e che l’ infedeltà è una ragione sufficiente per porre fine a quel legame.

Ma proprio come gli uomini cercano altrove quello che gli manca, anche le donne possono farlo. Forse la tua relazione non è al suo meglio e l’idea di stare con qualcun altro ti è girata per la testa. Oltre a parlare con il tuo partner della reale situazione della relazione e cercare una soluzione, ciò che queste donne ti diranno sull’infedeltà potrebbe darti una panoramica di quale potrebbe essere il tuo futuro.

Studi sull’argomento hanno rivelato che tra il 10% e il 20% di uomini e donne in relazioni monogame, ingannano il loro partner ad un certo punto, inoltre, che il numero di uomini e donne infedeli è quasi simile, solo che le donne sono più discrete con le loro scivolate.

Ciò che è importante sottolineare è che le ragioni che portano a un’infedeltà variano considerevolmente tra uomini e donne, le donne tradiscono di più per motivi emotivi, possono persino innamorarsi della persona con cui ingannano il loro partner, cosa che accade con meno frequenza negli uomini

PERCHÉ LE DONNE SONO INFEDELI?

Studi nell’area dell’infedeltà femminile hanno rivelato i motivi principali:

1.- LA DONNA SI SENTE SOTTOVALUTATA E / O IGNORATA

Ogni donna che si sente più come una casalinga, un sostegno finanziario o una babysitter anziché una moglie o una fidanzata è molto più vulnerabile a situazioni esterne. Quando arriva qualcuno che le apprezza per quello che sono invece di quello che fanno, l’infedeltà si verifica facilmente.

2.- VUOLE PIÙ INTIMITÀ CON LA COPPIA

Le donne si sentono più apprezzate e connesse con il proprio partner attraverso interazioni non ses$uali come carezze, baci, dettagli. Quando ciò non accade, lo cercano altrove. Oltre all’infedeltà, questa mancanza può portare a vizi come alcol, droghe, spese eccessive o disturbi alimentari per colmare il vuoto.

3.- E’ ANNOIATA O SI SENTE SOLA

Quando le donne trascorrono molto tempo a casa a prendersi cura dei bambini o anche quando i bambini sono cresciuti e si sono trascurate, possono sentire che la loro vita è insignificante e cadere in relazioni casuali o relazioni amorose per riempire il vuoto. Lo stesso vale per le donne che hanno partner che sono lontani da casa per molto tempo, che viaggiano molto per esempio.

4.- LA RELAZIONE NON SODDISFA LE SUE ASPETTATIVE

Questo è delicato, poiché la maggior parte delle responsabilità non è della coppia ma di se stessa. Ha aspettative troppo alte sulla relazione a lungo termine, il partner non le soddisfa e grazie al loro narcisismo e immaturità emotiva, si aspettano che il partner faccia tutto per magia, come se stesse leggendo la loro mente. Quando non hanno quel senso di pienezza, ingannano pensando che sia giusto cercarlo altrove, l’errore è non essere stata chiara con il partner sin dall’inizio.

5.- C’È UN DISTURBO SE$SUALE E / O INTIMO

Quando è stato subito un trauma o una situazione di abuso durante l’infanzia, può accadere che quando una donna cresce, sviluppa una dipendenza o commette infedeltà dopo l’infedeltà. Queste donne cercano davvero intensità emotiva, mancanza di stabilità e vogliono riempire il vuoto del loro cuore con tutti i partner che possono.

Non è il modo di risolvere la cosa, dovrebbero guarire il proprio cuore e quindi iniziare una relazione romantica, potrebbe richiedere un aiuto professionale. Un’infedeltà danneggia sia uomini che donne e il modo migliore per evitarlo è parlare con il nostro partner di tutti i nostri bisogni, insicurezze, dubbi e desideri.

La vita di coppia non è perfetta, ma quando c’è una buona comunicazione in tutti i modi gli accordi si trovano facilmente e le cose si risolvono prima di fare errori come questo che potrebbero causare la fine della relazione.