Dopo 46 anni di separazione, si incontrano di nuovo Si erano innamorati tanti anni fa, ma avevano due obbiettivi diversi che li ha portati ad allontanarsi. 46 anni dopo si sono rincontrati ed ecco cosa è successo.

Di solito, definire un ruolo per un ex partner nella nostra vita non è facile. Non è un’amico, ma non è nemmeno una sconosciuto, e inoltre, conosce molte cose intime su di noi … e forse anche l’amore è ancora presente, alcune ceneri rimangono accese.

In realtà, non è la mancanza di amore che spezza la maggior parte delle coppie, ma i disaccordi, le incompatibilità o i gesti sbagliati, mettendo così il sentimento in disparte. La storia che stiamo per raccontarvi ha i tratti di un melodramma. Cione, 19 all’epoca, e Carlos Arthur, 21 anni, quando i due si incontrarono, si fidanzarono dopo poco e trascorsero due anni felici.

Entrambe le famiglie erano contente dell’unione, tuttavia, l’attrito dovuto alle differenze nei criteri stava già iniziando ad apparire nella la coppia: Cione voleva studiare, andare all’università e Carlos non voleva accompagnarla. Quindi, semplicemente, la coppia ha deciso di prendere strade diverse.

“Dopo esserci separati, quando ero sola, ho sempre pensato a lui. Non avrei mai potuto dimenticarlo “, confessò la signora. Passarono gli anni e Cione si laureò in Economia Aziendale, si sposò , superò un esame pubblico, ebbe un paio di figli, si separò, andò a scuola di legge all’età di 57 anni e divenne un avvocato.

Nel frattempo, Carlos divenne contabile, si sposò, ebbe un paio di figli e perse la prima moglie a causa di un cancro. Si risposò e divorziò dopo 25 anni. Entrambi i destini sembravano inconciliabili, era passato molto tempo dall’ultimo addio, ma, come se fosse una fiaba, una svolta del destino cambiò questa percezione per sempre.

Cione ricevette una telefonata dall’ex cognata Rosa María, dicendo che Carlos era single e senza impegno, al quale Cione inizialmente rispose con un clamoroso “Non se ne parla!” “Ho avuto bisogno di qualche giorno per pensarci. Sono passati 46 anni dall’ultima volta che ci siamo visti ” , ha ricordato l’ex di Carlos.

Giorni dopo, fu Cione a chiamare la futura cognata dicendo che, indipendentemente dai nervi e dall’incertezza (non sapeva se fosse grasso, calvo, se fosse ancora la stessa persona), era pronta a rivedere Carlos Arthur, e così, avvenne la riunione, iniziarono a frequentarsi e poco dopo si sposarono.

“Vedo ancora quella stessa ragazza in lei, quella di quando ci siamo innamorati. È stata una riscoperta di atteggiamenti, comportamenti, ma è ancora interessante come prima”, ha detto Carlos. Questa coppia ha avuto l’opportunità di innamorarsi della stessa persona due volte.

Carlos aveva ancora le foto di quando erano fidanzati, che ha riempito Cione di emozione, poiché le immagini mostrano anche i genitori dei due, i fratelli e i ricordi dell’inizio di questo grande amore in cui entrambi hanno coinciso dopo 46 anni separati.

Non dimenticare che l’amore è come una guerra, facile da iniziare, difficile da finire, ma impossibile da dimenticare. Congratulazioni alla coppia!