Due giorni dopo il matrimonio, scopre ce lui è già sposato Due giorni dopo il loro matrimonio, squilla il telefono di suo marito. Lui è in bagno, lei vede scritto Bob. "Ho risposto e una voce femminile isterica mi ha urlato: 'Sono sua moglie! Non osare rispondere al suo telefono!'

L’ex modella russa Oksana Voevodina, 24 anni, ha sposato il re della Malesia Mohamed V di Kelantan, 49 anni, durante una cerimonia musulmana svoltasi in Russia nel novembre 2018. La coppia si è incontrata nel 2015 in Europa mentre lavorava alla promozione di orologi di lusso, un anno e mezzo dopo si sono sposati da cui sono trapelate foto e video anche se era un evento privato tenuto all’estero.

Quando hanno iniziato a frequentarsi, ha accettato di convertirsi all’Islam, ha cancellato i suoi account sui social media e ogni traccia della sua carriera come modella e della sua vita prima di sposarsi.

Poco dopo il matrimonio, il re annunciò di aver rinunciato alle sue responsabilità due anni prima di terminare il suo mandato, che in Malesia dura ogni cinque anni. Secondo indiscrezioni, la decisione era dovuta alla sfiducia generata dal suo matrimonio con la modella.

Dopo aver celebrato il loro matrimonio, Rihana si è formalmente convertita all’Islam e ha cambiato il suo nome da Oksana a Rihana. Era conosciuto in Malesia come “Sua Maestà la regina Rihana Oksana Gorbatenko”. Prima di sposarsi, è stata conosciuta in Russia per aver vinto Miss Mosca 2015, è figlia di un chirurgo ortopedico e una modella, di una famiglia benestante, ha studiato in una prestigiosa università.

Quando non aveva formalizzato la sua relazione d’amore con il monarca, la modella aveva offerto dichiarazioni molto controverse nelle interviste. “Penso che l’uomo dovrebbe essere il capo della famiglia e, naturalmente, non dovrebbe guadagnare meno di una donna.” Di recente, l’ex modella ha rivelato in un’intervista come ha scoperto che suo marito aveva un’altra moglie.

“Due giorni dopo il nostro matrimonio tutto è cambiato, era in bagno, il suo telefono ha squillato e il nome Bob è uscito sullo schermo. Ho pensato che fosse un amico americano che voleva congratularsi con noi per il matrimonio. Ho risposto e una voce femminile isterica mi ha urlato: “Sono sua moglie! Non osare rispondere al suo telefono!”, Ha detto.

Quando il re lasciò il bagno e chiese cosa stesse succedendo, prese il cellulare e andò a parlare in un’altra stanza. Al termine della conversazione, Mohamed V ha spiegato alla sua nuova moglie che era la sua ex partner, con la quale doveva risolvere alcuni problemi di proprietà. “Mi ha detto che era la sua ex moglie, che non sapeva nulla della mia esistenza ed era rimasta molto turbata quando ha sentito la mia voce” , ha detto l’ex modella.

Ha detto che il nome della donna è Diana Petra e ha sposato il re nel 2010. Ma l’ex modella non ha solo sofferto l’infedeltà del suo ex marito, ma ha anche difficoltà a riconoscere il figlio che avevano. Sebbene abbia dato alla luce il suo bambino nel maggio dello scorso anno, a luglio hanno divorziato, a soli sette mesi dal matrimonio.

L’avvocato di Mohamed V ha confermato il divorzio e ha messo in discussione la paternità del figlio della coppia. “Non ci sono prove su chi sia il padre del bambino.” Date queste controverse dichiarazioni, Rihana esorta il suo ex marito a sottoporsi a un test del DNA.

Attualmente, Rihana vive in Russia con suo figlio, ha dichiarato di essere stata costretta a impegnare il suo anello nuziale per il quale ha ricevuto 226.000 euro. “Un importo tre volte inferiore al suo valore reale”, ha detto la modella. Rihana ha detto che ha usato i soldi per pagare le sue spese mediche in Svizzera perché correva il rischio di perdere il suo bambino.

Lo scandalo ha dato molto di cui parlare nelle reti. La relazione della coppia è stata caratterizzata da episodi amari. Come dire, “meglio un uomo onesto che zappa la terra che un re con troppi “orticelli”.