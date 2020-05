“Durante la quarantena ho capito che non lo conosco affatto”. Ecco le inaspettate parole della moglie di Will Smith

Jada Pinkett Smith e l’iconico attore di Hollywood Will Smith sono sposati da 23 anni e hanno due figli in comune: Jaden Christopher Syre e Willow Reign. Nonostante abbiano confessato alcuni anni fa di avere una relazione aperta, è considerata una coppia solida e stabile, benché vivano questa sorta di “poliamore“.

La moglie dell’attore è famosa anche per il suo talk show “Red Table Talk”, trasmesso su Facebook Watch, condotto insieme a sua figlia Willow e alla madre Adrienne Banfield-Norris. Nell’episodio della scorsa settimana, Jada ha rotto il silenzio sulla sua vita coniugale con Will, e anche se non è la prima volta che ne parla apertamente, le sue osservazioni hanno avuto un grande impatto. Ha riconosciuto il forte effetto che la quarantena ha avuto sulla sua vita di coppia, confessando che dopo due decenni passati con il padre dei suoi figli, non sapeva più con chi vivesse davvero. Si sono sposati nel 1997.

“Devo essere sincera. Penso che una delle cose che ho capito è che non conosco affatto Will , ha detto Jada. La vita si riempie di fatti ed idee, e crei queste storie nella tua testa, e poi ti aggrappi a queste storie. Questa è la tua idea del tuo partner; ma non è questo il tuo partner. Arrivi al punto in cui sei sposato da 20 anni e pensi: non ti conosco e tu non mi conosci!” Confessa.

“Questa è intimità . Essere semplicemente in grado di conoscere chi sono i nostri cari oltre ciò che abbiamo percepito. Will e io stiamo prendendo del tempo per imparare ad amarci e ad amare noi stessi “.

Hanno deciso di fare un passo indietro e stanno imparando di nuovo ad essere amici. Will e Jada hanno discusso della loro relazione anche l’anno scorso all’interno dello stesso programma. Tuttavia, ora la quarantena li ha colti di sorpresa, esponendo la crisi della loro relazione alla luce del sole.

“La vita coniugale non è sempre rose e fiori, ma il divorzio non è mai stato un’opzione . Le persone non capiscono cos’è l’amore, credono che l’amore sia fiori e cose del genere , ma l’amore viene creato quando la coppia riesce ad unirsi anima e corpo “, disse all’epoca. “Mi sono reso conto che il romanticismo non è veramente amore , il vero amore nasce dalla sopravvivenza con qualcuno che lotta per affrontare le parti più insicure e inadeguate di te stesso, e ti dà un posto dove c’è solo vero amore”, ha aggiunto.

Gli utenti della rete non hanno impiegato molto a rispondere: Non dovrebbe parlare così tanto. Sento che ogni volta che apri la bocca su Will o il suo matrimonio, non va mai bene. Non conosci tuo marito? Non ti conosce? Stanno imparando ad essere amici? Che diavolo hanno fatto per tutto questo tempo? ” ha detto un utente.

Ma altri hanno colto l’occasione per aprire i loro cuori ed entrare in empatia con la loro situazione: “Tutte le coppie sono uguali, non ti preoccupare!”