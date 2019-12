Ecco dove hanno il cuore i segni zodiacali Ogni persona ha un modo tutto suo di amare; ecco come si innamora e dove ha il cuore ogni segno zodiacale

Il cuore si sa, è posizionato all’interno della cavità toracica, a sinistra. Ma noi vogliamo parlarvi della posizione del cuore inteso in modo figurato, come simbolo dell’amore. Perché, non tutti vivono l’amore nello stesso modo. Vediamo, dunque, dove hanno il cuore i segni zodiacali.

La posizione del cuore, inteso come simbolo dell’amore, varia per ogni segno zodiacale. Sapere dove si trova il cuore di ognuno di noi è importante se desiderate raggiungerlo e far innamorare la persona che amate. Vediamo, dunque, dove troverete il cuore in ogni segno zodiacale.

Ariete

Il primo segno dell’oroscopo è famoso per essere preciso, impeccabile e impavido e non poteva non avere il cuore nel posto giusto. Dunque, il cuore dell’ariete si trova la dove dovrebbe essere: nella cavità toracica, a sinistra. Sono persone cristalline, che amano con tutto il cuore e senza avere doppi fini.

Toro

Il cuore del Toro si trova nello stomaco. I nati nel segno del Toro amano mangiare e stare in famiglia… Se vuoi conquistarli fallo con il cibo…

Gemelli

I Gemelli hanno il cuore in gola. Questo perché sono grandi chiacchieroni e tutto ciò che dicono parte dal profondo del loro cuore. La posizione del cuore fa di loro persone generose e sensibili che non si tirano mai indietro quando si tratta di aiutare qualcuno.

Cancro

Nel petto ma è immenso! Il loro cuore è posizionato al centro del loro torace ed è molto grande anche se non sempre vengono capiti. Purtroppo, però, questo cuore è riservato esclusivamente alla famiglia. Quando si tratta del resto del mondo, inclusi gli amici, sono piuttosto egoisti e incentrati sui loro obbiettivi.

Leone

Il Leone ha il cuore in testa. Quando ama lo fa con la mente ed è disposto ad accogliere tutti.

Vergine

La Vergine ha un cuore spezzato nel petto. Spezzato perché si divide i due parti: una amorevole per la famiglia e una di ghiaccio per i colleghi di lavoro.

Bilancia

Il cuore della Bilancia è in testa ed è frammentato. Purtroppo, la Bilancia ha un forte desiderio di vivere un amore perfetto ma quando decide di lanciarsi e prova a vivere questo amore eterno, cade in tentazione e rovina la favola.

Scorpione

Il cuore dello Scorpione è posizionato nelle sue parti basse. Per questo motivo, le sue relazioni finiscono spesso molto male: se sei tu a ferirlo si vendicherà e se ti comporti bene, ti tradirà probabilmente.

Sagittario

Il cuore del Sagittario è nel posto giusto però… non rimane mai lì per molto tempo. Questo, però, perché il Sagittario ama impollinare tanti fiori e sceglie, di solito, quelli migliori. Anche lo Scorpione si innamora e lo fa con grande intensità, però la sua passione si spegne facilmente e lui riparte alla ricerca di nuovi stimoli.

Capricorno

Il capricorno ha il cuore fuori dal corpo, ben conservato nel congelatore. Questo segno mette al primo posto il lavoro, poi i suoi hobby e, infine, la famiglia. L’amore viene dopo perché lo considera meno importante.

Acquario

Anche cercando bene, non troverete il cuore dell’Acquario semplicemente perché non ce l’ha. Ama vivere le cose in modo equilibrato e considera le emozioni una perdita di tempo.

Pesci

I pesci hanno il cuore diffuso dappertutto. Sono romantici, sensibili e perennemente innamorati.