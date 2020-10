Siamo abituati a sentire parlare di colpo di fulmine, quell’emozione che scatta alla sola vista di una persona e che ci fa perdere letteralmente la testa. Ma viene spontaneo chiederci: esiste l’amicizia a prima vista come l’amore?

Amicizia a prima vista: complicità oltre uno sguardo

La risposta alla domanda iniziale è sì, l’amicizia a prima vista esiste e i suoi risultati a lungo termine sono addirittura più soddisfacenti di quelli amorosi.

Si tratta di un’intesa che avviene mediante gli sguardi, attraverso un’intesa e un sorriso, una magica complicità che unisce sin dalle prime battute due persone.

Si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine scaturito da interazioni positive comune e che, più tardi, andrà a consolidarsi mediante il sostegno emotivo e, soprattutto, la fiducia, fino a trasformarsi in una splendida amicizia.

Come l’amore: l’amicizia fatta di sguardi e complicità

Che l’amore a prima vista esiste, lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, quello a cui forse non eravamo abituati era l’amicizia a prima vista.

Sicuramente sarà capitato a tutti di sentire una certa connessione con una persona appena conosciuta: ora questa emozione ha un nome.

Secondo uno studio condotto da un gruppo di psicologi sociali in un lavoro che è stato pubblicato sulla rivista “Social Psychological and Personality Science” è risultato che l’innamoramento esiste anche nell’amicizia.

Gli esseri umani , infatti, sono soliti trarre dei giudizi rapidi su quali persone sono più affini, anche sul piano dell’amicizia.

Dalle scuole elementari fino all’età adulta: l’amicizia a prima vista

Quel feeling speciale che non riusciamo a spiegare è qualcosa che tutti abbiamo sentito nella nostra vita. Il primo giorno di scuola elementare o una chiacchiera con un collega di lavoro: tutti abbiamo avuto la percezione di incontrare qualcuno di cui fidarci al primo sguardo.

L’amicizia a prima vista si riconosce perché i dialoghi sono carichi di punti in comune ma non solo, il rapporto è contraddistinto da intese immediate e sguardi che eseguono rapide letture in cerca di affinità.

Dunque, qualcosa che all’apparenza può sembrarci persino magico si può spiegare con il “colpo di fulmine amichevole”, ed esattamente come l’amore può trasformarsi in qualcosa di molto importante o deludere le nostre aspettative.