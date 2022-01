14 febbraio si avvicina. La festa degli innamorati sta per arrivare. E tu non sai ancora quali fiori per San Valentino donare alla tua dolce metà? Per evitare doni dell’ultimo minuto, ecco che online possiamo acquistare fiori finti, fiori veri, fiori eterni e regali pieni di amore che sicuramente faranno la gioia di chi li riceverà.

Su Amazon possiamo trovare tante idee da comprare con largo anticipo. O anche all’ultimo se non abbiamo ancora deciso o siamo amanti del last minute, grazie alle spedizioni rapide solitamente garantite a chi è abbonato con Amazon Prime.

Ecco allora una serie di idee regalo per San Valentino a tema floreale da fare anche non per la festa degli innamorati, ma anche in ogni altra occasione speciale.

Orsetto composto da fiori, dolci rose rosa, idea regalo per San Valentino

Fonte foto da Amazon

Dolce e romantico questo orsacchiotto composto da rose rosa e rose bianche, ideale idea regalo per San Valentino, per un anniversario, ma anche per la Festa della mamma così come per un addio al nubilato, ad esempio. Perfetto per ogni occasione, l’orsetto diventa s imbolo d’amore e di affetto, ideale come centrotavola o soprammobile in ogni stanza della casa. Teddy Rose Bear è fatto di fiori artificiali: non ha odori artificiali, è morbido e soffice. Viene venduto con una confezione regalo inclusa. È disponibile non solo in Light Pink, ma anche in Purple, in Royal Blue e in Tiffany Blue.

Rose stabilizzate, in un’elegante confezione nera con collana e scritta I Love You

Fonte foto da Amazon

Zunseat propone su Amazon la sua confezione con rosa stabilizzata e collana con scritta I Love You. La confezione contiene un’elegante scatola nera con dentro 9 rose che si conserveranno per sempre nel loro splendore. Insieme c’è già un biglietto di auguri, una dolce e delicata collana e anche un sacchettino per un packaging davvero romantico. Il fiore eterno è sempre lì a splendere grazie a un particolare processo di conservazione e profuma realmente di rose. La collana regalo è decisamente romantica, ideale per ogni persona importante della nostra vita. La scatola si può poi usare in seguito anche come portagioie.

Rosa eterna con cornice porta foto e un biglietto regalo, in una perfetta scatola come confezione regalo

Fonte foto da Amazon

Per chi vuole un regalo completo, ecco la rosa eterna con cornice porta foto a forma di cuore e anche biglietto di auguri, ideale per San Valentino e anche per ogni anniversario, di fidanzamento o di matrimonio. Il prodotto è realizzato con fiori veri che hanno subito diversi procedimenti, per mantenere le venature naturali. Procedimenti eseguiti in gran parte a mano, per fornire un effetto davvero WOW. Forgifting Rose è rivestito con oro 24K e base in ottone. Così da conservare per sempre i fiori freschi in una promessa d ‘amore che sarà decisamente per sempre.

Rosa de La Bella e La Bestia, Confezione con luce a Cupola in vetro

Fonte foto da Amazon

Per chi ha amato il cartone, prima, e il film con Emma Watson, poi, ecco che Siebwin su Amazon, nel suo store, propone la sua bellissima rosa eterna che si ispira proprio a quella de La Bella e la Bestia. Disponibile in rosso e con orsacchiotti blu e giallo, ecco un bellissimo fiore in stoffa che rappresenta l’amore che non finirà e non appassirà mai. Il miglior regalo di San Valentino da fare in ogni occasione. Contiene anche luci LED luminose per emettere una luce colorata per creare un’atmosfera davvero romantica. Il fiore è una perfetta decorazione da mettere sulla scrivania, in salotto, in camera da letto. La copertura è in vetro trasparente.

Rosa eterna, idee regalo per San Valentino con collana con ciondolo a forma di cuore

Fonte foto da Amazon

Lo store Winthai su Amazon propone la sua confezione con rose eterne per San Valentino, anniversari, compleanni, Festa della mamma e della donna e molto altro ancora. Le rose, disponibili in rosa, blu e nero, simboleggiano l’amore eterno. 9 rose per un amore che è per sempre, contenute all’interno di una confezione regalo che comprende anche una collana con cuoricino e dei biglietti di auguri per esprimere tutto il proprio sentimento. Un regalo pieno di amore che durerà per sempre. La rosa non sbiadisce mai e simboleggia l’amore per sempre tipico delle fiabe che finiscono “E vissero felici e contenti…”.

Rosa eterna arcobaleno con collana, Confezione regalo: fiori stabilizzati per sempre

Fonte foto da Amazon

Bellissima la rosa eterna color arcobaleno, disponibile anche in blu e in rosso, venduta con collana lunga 45 centimetri in una bella confezione regalo ideale per San Valentino, anniversari, compleanni, Festa della mamma o della donna. Si parte da una rosa fresca per poter avere una rosa che dura in eterno, essendo stabilizzata. Il fiore che non appassisce mai e che conserva perfettamente la sua bellezza nel tempo. La confezione regalo è molto elegante. La rosa ha un diametro di 7 cm contenuta all’interno di una scatola con cassetto, per riporre i proprio gioielli dentro.

Scatola porta anello, Scatola per anello dentro il fiore rosso: cofanetto portagioie

Fonte foto da Amazon

Bellissima, infine, questa scatola porta anello che sembra una vera e propria rosa, con sopra un cofanetto portagioie magari per poter fare la propria proposta di matrimonio nel giorno di San Valentino. La rosa è realizzata in velluto e plastica ed è alta 25 cm. Il porta anelli rosso ha un gambo lungo e foglie verdi, con interno di spugna dura di alta qualità e fodera in flanella, per proteggere anelli e altri gioielli.

Tu quali fiori per San Valentino vorresti ricevere?