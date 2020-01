Gli piaci ma non ti cerca Cosa significa se gli piaci ma non ti cerca. A volte dimentichiamo che i primi passi non deve farli uno solo, quando qualcosa conta per noi, dobbiamo dimostrarlo

Iniziare una relazione non è facile, perché sicuramente i sentimenti non sono abbastanza chiari o forti e avrai sentito parlare di relazioni che potrebbero diventare tali, ma non evolvono. Tutto questo perchè si perdono di vista i dettagli e tutte quelle piccole cose, semplicemente ignorando l’amore! Ti diciamo per quale motivo alcune storie non decollano.

Immagina, un adorabile ragazzo che ti è stato intorno per un determinato periodo, ti rende nervosa, vuoi incontrarlo ma hai paura che ti faccia ancora del male a livello sentimentale. Il tempo passa, e lui non si fa più sentire.

A distanza di anni entrambi vi rendete conto dell’errore che avete commesso, e che sarebbe potuta nascere una relazione seria.



La maggior parte delle donne pensa che debbano fare le difficili, farsi implorare, aspettare che sia l’uomo a chiamare, invitarci o inviarci un messaggio. Di conseguenza si sentono frustrate. Dov’è finito il caro buon vecchio spirito d’iniziativa?



Proprio come vieni intimidita dalla persona che ti piace, anche per il genere maschile è così: quindi, se gli piaci ma non ti cerca, è perché non è sicuro di ciò che provi per lui e non vuole fare un passo falso. Ha semplicemente paura di avvicinarsi a te ed essere respinto.

Chiariamo, non è che tu debba sempre prendere l’iniziativa, ne’ tantomeno devi essere tu quella che stila le linee guida della vostra relazione, ma devi vivere la tua esperienza apertamente. Così facendo anche il ses$o opposto si sentirà a proprio agio nel vivere il vostro sentimento.

Dimentica i miti di “Se sei un uomo devi …” o “Le donne dovrebbero …”. In amore ci sono regole che abbiamo inventato a seguito di brutte esperienze ed è per questo che, anche se tutti ti dicono di seguirle, quando lo fai non funziona.

Se la persona in questione è una persona alla quale non dispiace mostrare apertamente il proprio interesse, la cosa risulterà molto più facile rispetto ad una persona introversa.

In poche parole, cosa significa se piaci a qualcuno ma stenta a fare il primo passo? Che è un ragazzo insicuro di ciò che senti e che non vuole farsi male, si avvicinerà se sa che ci sono buone possibilità.