Grazie a Dio per permettermi di svegliarmi ogni giorno con l’amore della mia vita Grazie a Dio per permettermi di svegliarmi con l'amore della mia vita. Dopotutto, svegliarsi e vedere quella persona che mi ama così tanto al mio fianco e abbracciarlo prima di alzarmi dal letto, mi fa iniziare la giornata con tanto amore

Dicono che dovremmo sempre celebrare il privilegio di aprire gli occhi ad un nuovo giorno, ma se aggiungiamo a questo la presenza della persona amata, allora diventa una vera benedizione. Ti giri, lo vedi e sai che tutto andrà bene, che quegli orecchini tanto belli non contano se c’è amore. Sono grata di svegliarmi con l’amore della mia vita.

Ci sono giorni in cui non c’è sveglia che tenga, in cui vogliamo dormire quasi fino a quando il letto non ci morde, in cui le mattine sono davvero magiche, in cui c’è amore e passione, in cui parlare del banale non sembra più esserlo, ed in cui nascono piani e tutto con la certezza che non sei solo, ma che c’è un compagno coraggioso al tuo fianco.

Adoro quei momenti in cui non si è ancora svegliato bene, all’improvviso sento la sua mano che mi tira e mi coccola. Rimaniamo alcuni minuti così abbracciati, un atto in cui mi fa sentire il suo amore, ed i nostri cuori battono allo stesso ritmo.

A volte di notte ci teniamo per mano. Si potrebbe pensare che sia ridicolo perché quando una persona si addormenta perde ogni cognizione con il mondo esterno. Ma quel dettaglio, sebbene breve, mi fa sentire l’amore e la sicurezza anche nel mondo dei sogni.

Si parla di romanticismo come quello di lettere d’amore, rose, cioccolatini, cene romantiche, e per me questi momenti sono a quel livello, lo superano persino, perché rafforzano la complicità degli innamorati, quella lingua tra due anime gemelle che stupiscono sempre il mondo, anche quello che ti motiva a cercare quel buon amore.

Le fiabe finivano sempre con il matrimonio della principessa, ma cose come questa mi fanno sentire che la realtà è in grado di superare la finzione, e che sebbene siamo lontani da una relazione perfetta, abbiamo un rapporto forte, sano, dove l’amore è una scelta che viene fatta ogni giorno senza nemmeno svegliarsi completamente.

Viviamo in un sogno? Siamo gli unici coinvolti in questa magia? Non lo so, non la penso così. Penso che sia un segreto ben custodito in tutte quelle coppie che si raccontano tutto con i loro occhi e che sono in grado di sentirsi le uniche in una nuvola, anche se il mondo si muove intorno a loro, tra il traffico, la breve colazione e l’ufficio

Altre volte mi accontento sai; basta adattarmi alle curve di quel corpo alieno che sembra essere stato fatto su misura, con le braccia che sono diventate la tua casa e un profumo che diventa persino il tuo preferito.

Proprio come è importante dire buongiorno o quando la mamma ci ha dato la benedizione prima di andare a scuola, mi piace abbracciare mio marito prima di alzarmi dal letto quando mi sveglio prima di lui, a volte mi sento audace e gli rubo un bacio. È incredibile tutto ciò che possiamo sentire con cinque minuti di amore e complicità, è importante proprio come la colazione è il cibo più importante della giornata. Non dimentichiamoci di nutrire il cuore al mattino per resistere fino a quel momento in cui ci incontriamo di nuovo.