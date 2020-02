Aiutatemi a trovare l’amore e vi ricompenserò Stanco di non riuscire a trovare l'amore tramite i siti di incontro, fa un appello che ha mobilitato centinaia di persone. Un'offerta speciale per chi lo aiuterà a trovare l'anima gemella.

Spesso non ci si trova d’accordo su quale sia il modo migliore per incontrare la nostra anima gemella. Alcuni cercano di farlo partecipando a più feste possibili, altri preferiscono utilizzare le applicazioni di incontri, oppure frequentando posti molto affollati. Jeff Gebhart ha deciso di provare un metodo che potrebbe essere giudicato alquanto strano.

Pagherà 25 mila dollari di ricompensa a chiunque riesca a presentarlo alla donna dei suoi sogni. L’uomo di 47 anni ha provato innumerevoli applicazioni ma non è stato soddisfatto del risultato.

“L’obiettivo principale è trovare qualcuno che sia compatibile con me. So che è da qualche parte. “

Un giorno, chiaccherando con i suoi amici l’idea è venuta fuori. Hanno creato un sito Web e ora le persone interessate a partecipare possono compilare un modulo e attendere i risultati di compatibilità. Tutto ciò è senza fotografie, poiché per Jeff l’aspetto fisico non è il più importante. L’importo della ricompensa è stato calcolato pensando a ciò che ha pagato per mesi come membro di diverse applicazioni di appuntamenti.

“Sono stanco della comunità tossica che si forma nei siti di incontri online.”



Jeff non si è mai sposato e non ha figli. Vive con un bellissimo cane labrador di nome Gunner e sogna di incontrare qualcuno che ama gli animali tanto quanto lui. Molti alla sua età possono sentirsi un po ‘frustrati per non aver trovato la persona ideale. Tuttavia, è sicuro che il sito Web darà i suoi risultati e sarà in grado di fargli incontrare qualcuno con cui condividere il resto della sua vita.

“Non sto cercando qualcuno che mi completi. Voglio solo qualcuno che voglia condividere con me la sua vita, che sia divertente e con un buon senso dell’umorismo. “

Le donne che si registrano alla pagina non sapranno di poter ricevere la ricompensa di 25 mila dollari, ma potranno conoscerla se sono abbastanza compatibili. Tuttavia, il premio non sarà preso solo da chi le presenta. Se le cose funzionano e la relazione li rende davvero felici, Jeff donerà altri 25.000 per aiutare un rifugio per cani.

Il premio verrà pagato in parte quando Jeff e la sua partner renderanno ufficiale la loro relazione. I suoi metodi peculiari hanno suscitato ogni tipo di reazione. Tuttavia, ci sono già centinaia di donne che si sono iscritte alla pagina poiché si considerano davvero compatibili con lui. Dovremo aspettare qualche mese per vedere se Jeff riesce davvero a ottenere la sua partner ideale.