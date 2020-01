https://www.viralistas.com/comparto-a-mi-novia-con-mi-esposo-tienen-2-anos-conviviendo-juntos-y-planean-tener-hijos/ «Condivido la mia ragazza con mio marito» - Vivono insieme da 2 anni e hanno in programma di avere figli

Chris, 38 anni e Matt, 28 anni, sono sposati da otto anni e hanno deciso di avere una relazione poliamorosa con Cait, un altro uomo, nella loro famiglia in cui hanno anche due cuccioli. Assicurano che, poiché Cait fa parte della loro relazione, abbiano la migliore vita coniugale possibile. “Viviamo un sogno in questo trio”, parlano addirittura di avere figli insieme.

Chris ha conosciuto Cait attraverso un’applicazione di incontri nel 2015, quando la coppia stava iniziando la loro storia d’amore. “Matthew non aveva mai avuto esperienze con le donne prima di incontrarmi. Prima di incontrarlo, avevo frequentato molte ragazze e ragazzi “, ha spiegato Chris.

Decise di chiedere a suo marito se potevano integrare una donna nella loro relazione per soddisfare il loro desiderio femminile. All’inizio Matthew non accettò la proposta, ma dopo un po ‘si convinse.

I tre iniziarono a trascorrere più tempo insieme e dopo otto mesi Cait, ha iniziato a dormire in casa con loro per molti giorni alla settimana.

Presenta Chris e Matthew come i suoi due fidanzati, anche se alcuni rimangono increduli e pensano che sia uno scherzo. Hanno solo alcune difficoltà a vivere insieme, come il modo di dormire a letto. “Quando si tratta della posizione a letto, le cose si complicano. Matthew e io dormivamo su lati opposti e poi abbiamo integrato Cait. Vorrei rimanere dalla stessa parte, dovrebbe essere nel mezzo, ma non le piace. ”

Cait ha confessato di non essere mai stata con due persone contemporaneamente, ma si sente molto soddisfatta. Durante la loro relazione poliamorosa, Chris e Matt hanno celebrato il loro matrimonio, anche se si sono assicurati che anche Cait facesse parte della relazione e avesse il rispetto che merita.

“Anche quando ci siamo sposati, Cait ha officiato il matrimonio, volevamo che fosse coinvolta il più possibile”, ha detto Chris.

Anche se hanno rivelato che all’inizio Cait era gelosa perché aveva un legame speciale con Chris e doveva condividerlo con Matt. È stata anche una sfida per Matt capire che Chris lo amava come prima di incontrare Cait.

“È stato difficile anche per me. La parte insicura di me mi ha detto: “Chris mi ama di più perché è stato con me più a lungo”, anche se in seguito mi ha detto che mi amava proprio come Cait “, ha detto Matthew. Dopo due anni passati insieme a superare le difficoltà, pensano di avere figli, affermano che sarebbero molto fortunati ad avere tre genitori.