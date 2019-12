I segni zodiacali che entro fine anno si innamoreranno Per alcuni segni zodiacali questi ultimi giorni del 2019 porteranno molte novità... soprattutto in amore. Scopri chi sono e se il tuo segno è nella lista.

Il 2019 sta giungendo al termine, mancano pochi giorni e daremo il benvenuto al 2020. Tuttavia, per alcuni segni zodiacali questi ultimi giorni del 2019 porteranno molte novità… soprattutto in amore. Infatti ci sono buone probabilità che entro la fine di questo anno incontreranno una persona speciale e si innamoreranno perdutamente di lei. Cosa c’è di meglio che iniziare un nuovo anno con una persona accanto?

I segni zodiacali che avranno buone probabilità di innamorarsi a fine anno sono l’ Ariete, il Leone e il Sagittario. Vediamo insieme come si innamoreranno…

Ariete

L’ ultimo mese dell’ anno sta portando nella vostra vita energie molto positive e intense, queste energie vi stanno regalando tante opportunità nel campo sentimentale. Siete più attraenti del solito e il vostro buon umore potrà coinvolgere altre persone. In questa fase della vostra vita il consiglio che vi vogliono dare le stelle è quello di essere onesti con voi stessi e con gli altri, il karma sta girando e presto arriverà una nuova persona che vi farà battere il cuore all’ impazzata.

Leone

La spontaneità del Leone è molto coinvolgente e in questi ultimi giorni dell’ anno lo sarà ancor di più. È tempo di festa, di vacanze e di fare quello che volete per stare bene. Sentite dentro di voi il desiderio di rischiare e fate bene, correte tutti i rischi perché avete buone probabilità di portare a casa ottimi risultati nella sfera romantica. Scoprirete un nuovo interesse amoroso, è tempo di provare cose nuove ma non dimenticate quello che volete davvero nella vostra vita. Analizzate i vostri piani futuri e non lasciatevi sfuggire le opportunità.

Sagittario

Siete molto fortunati in questi ultimi giorni del 2019 soprattutto nella vostra vita amorosa, ringraziate l’entrata di Venere nel vostro segno. Ci saranno tante possibilità di vivere nuove avventure amorose e di scegliere tra più di una persona, infatti una di queste ha intenzioni serie con voi. Questo è un buon momento per intraprendere una nuova storia d’amore, non abbiate paura e avvicinatevi alle persone che vi piacciono!