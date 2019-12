I segni zodiacali più compatibili in amore con lo Scorpione Lo Scorpione è il segno più misterioso e sensuale dello zodiaco. Ti riveliamo chi sono i segni zodiacali più compatibili in amore con questo segno.

I suoi sentimenti vengono prima di tutto, una caratteristica comune a tutti i segni d’acqua.

Tra i lati positivi, lo Scorpione è noto per amare con tutto il suo cuore. La resa, il desiderio di stare con una persona cara e un desiderio appassionato per la coppia sono tutti aspetti che rendono lo Scorpione un amante straordinario. D’altra parte, è un segno molto possessivo e vuole che tutto sia fatto a modo suo. È molto vendicativo e può essere persino malvagio se vuole.

I segni zodiacali più compatibili in amore con lo Scorpione sono questi 2:

Ariete

Una coppia che si lascia andare ai propri sentimenti, Ariete e Scorpione sono estremamente impulsivi e amano dominare. Scorpione e Ariete sono segni che si combinano bene per il moro in cui vedono il mondo, insieme riescono a bilanciare bene la relazione. Se decidono di intraprendere una relazione, cercano in tutti i modi di farla durare. Complicità ed efficienza sono le due parole che definiscono questa relazione.

Toro

Tanta passione sotto le lenzuola! La coppia formata da Scorpione e Toro è la più eccitante dello zodiaco. Il modo coinvolgente con cui una persona dello Scorpione tratta il suo partner, piace molto al Toro che vuole farsi dominare. Il romanticismo non mancherà mai tra questi due segni zodiacali. Non mancheranno le cene a lume di candela, gli incontri improvvisi, le avventure romantiche e un’esplosione di affetto e amore.

Una cosa da non sottovalutare è la troppa gelosia di entrambi i segni, questo può creare delle serie difficoltà tra i due. Sono entrambi fedeli, odiano le bugie e non si fidano molto degli altri. Hanno bisogno di costante sicurezza, attenzione e stabilità. Lo Scorpione non è in grado di perdonare una bugia o un tradimento e farà di tutto per non farsi ingannare.